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06. júla 2026
Samosprávy chcú z Javoriny miesto pre cestovný ruch, nie vojenský obvod. Ledecký sa obrátil s výzvou aj na Pellegriniho – VIDEO
Petícia proti obnoveniu obvodu má už päťtisíc podpisov, najmä od obyvateľov regiónu. Samosprávy chcú z Javoriny miesto pre cestovný ruch, ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Petícia proti obnoveniu obvodu má už päťtisíc podpisov, najmä od obyvateľov regiónu.
Samosprávy chcú z Javoriny miesto pre cestovný ruch, nie vojenský obvod. Upozornil na to poslanec Vladimír Ledecký (SaS). Liberáli tak opätovne kritizujú zámer ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorým je obnovenie Vojenského obvodu Javorina.
Petícia proti obnoveniu obvodu má už päťtisíc podpisov, najmä od obyvateľov regiónu. Ledecký pripomenul, že minister toto rozhodnutie uskutočnil bez diskusie s dotknutými obcami a obyvateľmi. Tentokrát sa preto rozhodli vyzvať aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa k ministrovmu zámeru jasne postavil.
"Obracajú sa na nás desiatky občanov zo Spiša, Šariša a Zamaguria, ktorí sú šokovaní zo zámeru ministra obrany obnoviť Vojenský obvod Javorina. Minister Kaliňák svoj plán predstavil bez verejnej diskusie, bez súhlasu obcí a bez podpory ľudí, ktorí v regióne žijú. Vyzývam preto prezidenta Petra Pellegriniho ako vrchného veliteľa ozbrojených síl, aby sa k zámeru ministra obrany jasne vyjadril. Ľudia na východe Slovenska si zaslúžia vedieť, či súhlasí s tým, aby prišli o to, čo celé roky budovali," vyhlásil Ledecký.
Poslanec súčasne kritizuje, že minister namiesto diskusie s občanmi či starostami iba priletel vrtuľníkom, aby si územie pozrel. "Ak tvrdí, že projekt sa bude realizovať pätnásť rokov, je zrejmé, že nejde o krátkodobé riešenie, ale o budovanie vojenskej základne. Budem robiť všetko pre to, aby sa vojenský obvod neobnovil," dodal Ledecký.
Súčasne podotkol, že oslovil starostov a primátorov miest a obcí v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad a Spišská Nová Ves so žiadosťou o prijatie uznesení proti obnoveniu vojenského obvodu. Viaceré samosprávy už tieto uznesenia aj prijali.
"Proti zámeru sa postavilo aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, Združenie miest a obcí Spiša či Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí," doplnil poslanec.
Liberáli súčasne upozornili, že vláda bez diskusie otvorila aj tému možnej výstavby vodnej nádrže Tichý potok. Tá sa však územne prekrýva s bývalým vojenským obvodom. Podľa SaS tak ide o ďalší dôkaz, že vláda rozhoduje o budúcnosti regiónov bez rešpektu k ich obyvateľom.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy chcú z Javoriny miesto pre cestovný ruch, nie vojenský obvod. Ledecký sa obrátil s výzvou aj na Pellegriniho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Samosprávy chcú z Javoriny miesto pre cestovný ruch, nie vojenský obvod. Upozornil na to poslanec Vladimír Ledecký (SaS). Liberáli tak opätovne kritizujú zámer ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorým je obnovenie Vojenského obvodu Javorina.
Petícia má už päťtisíc podpisov
Petícia proti obnoveniu obvodu má už päťtisíc podpisov, najmä od obyvateľov regiónu. Ledecký pripomenul, že minister toto rozhodnutie uskutočnil bez diskusie s dotknutými obcami a obyvateľmi. Tentokrát sa preto rozhodli vyzvať aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa k ministrovmu zámeru jasne postavil.
"Obracajú sa na nás desiatky občanov zo Spiša, Šariša a Zamaguria, ktorí sú šokovaní zo zámeru ministra obrany obnoviť Vojenský obvod Javorina. Minister Kaliňák svoj plán predstavil bez verejnej diskusie, bez súhlasu obcí a bez podpory ľudí, ktorí v regióne žijú. Vyzývam preto prezidenta Petra Pellegriniho ako vrchného veliteľa ozbrojených síl, aby sa k zámeru ministra obrany jasne vyjadril. Ľudia na východe Slovenska si zaslúžia vedieť, či súhlasí s tým, aby prišli o to, čo celé roky budovali," vyhlásil Ledecký.
Budovanie vojenskej základne
Poslanec súčasne kritizuje, že minister namiesto diskusie s občanmi či starostami iba priletel vrtuľníkom, aby si územie pozrel. "Ak tvrdí, že projekt sa bude realizovať pätnásť rokov, je zrejmé, že nejde o krátkodobé riešenie, ale o budovanie vojenskej základne. Budem robiť všetko pre to, aby sa vojenský obvod neobnovil," dodal Ledecký.
Súčasne podotkol, že oslovil starostov a primátorov miest a obcí v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad a Spišská Nová Ves so žiadosťou o prijatie uznesení proti obnoveniu vojenského obvodu. Viaceré samosprávy už tieto uznesenia aj prijali.
"Proti zámeru sa postavilo aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, Združenie miest a obcí Spiša či Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí," doplnil poslanec.
Liberáli súčasne upozornili, že vláda bez diskusie otvorila aj tému možnej výstavby vodnej nádrže Tichý potok. Tá sa však územne prekrýva s bývalým vojenským obvodom. Podľa SaS tak ide o ďalší dôkaz, že vláda rozhoduje o budúcnosti regiónov bez rešpektu k ich obyvateľom.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy chcú z Javoriny miesto pre cestovný ruch, nie vojenský obvod. Ledecký sa obrátil s výzvou aj na Pellegriniho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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