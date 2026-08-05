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05. augusta 2026

Hamas žiada vysvetlenie po vyjadreniach Rady pre mier o odzbrojení v Pásme Gazy


Tagy: Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy

Hamas vyjadril znepokojenie nad najnovšími vyhláseniami Rady pre mier amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých sa stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy začne až po úplnom odzbrojení palestínskeho ...



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israel_palestinians_gaza_87681 676x451 5.8.2026 (SITA.sk) - Hamas vyjadril znepokojenie nad najnovšími vyhláseniami Rady pre mier amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých sa stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy začne až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia.


Palestínske hnutie Hamas v utorok vyzvalo na objasnenie postojov Rady pre mier amerického prezidenta Donalda Trumpa po tom, ako jej predstavitelia naznačili, že izraelské jednotky sa z Pásma Gazy stiahnu až po úplnom odzbrojení Hamasu.

Hamas minulý piatok oznámil, že súhlasil s odovzdaním svojich zbraní v rámci dohody o ukončení vojny. Rada pre mier následne zverejnila plán, ktorý počíta s postupným odzbrojením hnutia a postupným sťahovaním izraelských síl z Gazy.

Po pondelkovom stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom však vysoký predstaviteľ Rady pre mier pre Gazu Nickolay Mladenov uviedol, že izraelská armáda začne ustupovať zo svojich súčasných pozícií až po úplnom dokončení procesu odzbrojenia Hamasu.

Predstaviteľ Hamasu, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že hnutie aj ďalšie palestínske frakcie sú týmto stanoviskom znepokojené. Podľa neho sa vyhlásenie sústredilo výlučne na otázku zbraní a opomenulo záväzky Izraela, najmä ukončenie vojenských operácií, leteckých a delostreleckých útokov, cielených zabití a zabezpečenie humanitárnych podmienok v Pásme Gazy.

Ďalší predstaviteľ Hamasu povedal, že hnutie očakáva od Mladenova „jasnú a oficiálnu odpoveď“ týkajúcu sa dohodnutých podmienok, jeho postoja k pokračujúcej izraelskej vojenskej eskalácii a údajného zdržiavania implementácie dohody zo strany Izraela.

Katar, Egypt a Turecko, ktoré sprostredkúvajú rokovania o prímerí, medzitým kritizovali Izrael za obnovené útoky v Gaze. Katar obvinil Izrael z brzdenia realizácie Trumpovho plánu pre Gazu. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Majed Al Ansari vyhlásil, že medzinárodné spoločenstvo jasne vidí, kto blokuje napĺňanie dohody, a plnú zodpovednosť za prieťahy pripísal izraelskej strane.

Najnovšie stanovisko Rady pre mier sa zároveň javí ako odlišné od Mladenovovho vyjadrenia z minulého piatka, keď uviedol, že sťahovanie izraelských síl a odzbrojovanie Hamasu majú prebiehať súbežne.


Zdroj: SITA.sk - Hamas žiada vysvetlenie po vyjadreniach Rady pre mier o odzbrojení v Pásme Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierová dohoda Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
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