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Luxus, ktorý je zrazu bližšie. Lexus NX s atratívnou ponukou len do konca augusta.
Prémiové SUV nemusí zaujať iba logom na kapote či zoznamom technológií. V každodennom živote rozhoduje aj spotreba, pohodlie, kvalita spracovania a to, či sa na auto môžete spoľahnúť aj ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Prémiové SUV nemusí zaujať iba logom na kapote či zoznamom technológií.
V každodennom živote rozhoduje aj spotreba, pohodlie, kvalita spracovania a to, či sa na auto môžete spoľahnúť aj po rokoch. Lexus NX stavia práve na tejto kombinácii a počas leta k nej pridáva limitovanú špeciálnu ponuku. Hybridný NX 350h je len počas leta dostupný od 48 900 eur, plug-in hybridný NX 450h+ od 59 990 eur.
Pri kúpe auta sa ľahko necháme zlákať výkonom, veľkosťou displeja alebo dizajnom. Lenže po niekoľkých mesiacoch vlastníctva začnú byť dôležité celkom iné veci. Koľko auto spotrebuje? Je príjemné v každodennej premávke? Nebude návšteva servisu nepríjemným prekvapením? A čo z neho zostane po piatich či šiestich rokoch?
Práve tu sa ukazuje rozdiel medzi autom, ktoré dobre vyzerá v katalógu, a autom, s ktorým sa dobre žije. Lexus NX sa dlhodobo snaží spájať oboje – prémiové spracovanie s hybridnou technológiou, komfortom a dôrazom na spoľahlivosť.
Počas leta 2026 k tomu pribudol ešte jeden argument. Lexus spustil predajnú kampaň, v rámci ktorej sa zvýhodnenie modelu NX pohybuje až v tisícoch eur. Platí pritom na skladové vozidlá aj vozidlá objednané do výroby a vzťahuje sa na všetky výbavy.
Jednou z najzaujímavejších ponúk je Lexus NX 350h Executive. Jeho pôvodná cena 61 400 eur sa v rámci letnej akcie znižuje na 48 900 eur. Rozdiel tak predstavuje 12 500 eur.
NX 350h pritom môže osloviť najmä vodičov, ktorí chcú výhody elektrifikovaného pohonu, ale nechcú riešiť nabíjací kábel alebo wallbox. Full hybrid si energiu pre batériu vyrába počas jazdy a vodič sa o prepínanie medzi benzínovým motorom a elektromotorom nemusí starať. Najviac to cítiť v meste. Rozjazdy sú plynulé a tiché, pri vhodných podmienkach sa vozidlo pohybuje iba pomocou elektromotora a hybridný systém sa sám snaží vyberať čo najefektívnejší spôsob jazdy.
Pre človeka za volantom to znamená najmä jedno: netreba meniť svoje návyky. Naďalej natankuje palivo a jazdí, pričom hybridná technológia pracuje na pozadí.
Iný prístup ponúka Lexus NX 450h+. Plug-in hybrid dáva väčší zmysel vodičovi, ktorý má možnosť pravidelne nabíjať doma alebo v práci a veľkú časť bežných trás chce absolvovať s využitím elektrického pohonu. Keď však príde dlhšia cesta, nie je odkázaný iba na kapacitu batérie a nabíjaciu infraštruktúru. Auto pokračuje v jazde s využitím hybridného systému.
Aj pri tejto verzii Lexus počas leta pripravil výnimočnú prílžitosť pre svojich zákazníkov. Cenové zvýhodnenie môže v závislosti od výbavy dosiahnuť až 14 000 eur, pričom NX 450h+ začína po zľave na 59 990 eur oproti štandardnej cene 71 400 eur. Súčasťou plug-in hybridnej verzie je automatický pohon všetkých kolies AWD.
Pri prémiových vozidlách dokáže konečnú cenu výrazne zmeniť zoznam príplatkov. Preto môže byť podstatnejšia otázka, čo dostanete za danú cenu, než samotná suma uvedená v cenníku. Výbava Executive pri Lexuse NX je v tomto smere naozaj štedrá. Zahŕňa napríklad 18-palcové disky, LED svetlomety, zatmavené zadné okná, protihlukové sklá s UV filtrom, vyhrievané a elektricky nastaviteľné predné sedadlá či vyhrievaný volant.
K pohodliu v každodennej prevádzke pridáva bezkľúčový prístup, bezdrôtové nabíjanie telefónu a elektricky ovládané veko batožinového priestoru s možnosťou bezdotykového otvorenia nohou. Nechýba multimediálny systém s cloudovou navigáciou, Apple CarPlay a Android Auto ani audiosystém s desiatimi reproduktormi. Bezpečnostnú stránku zastrešuje Lexus Safety System+ 3. Nie sú to pritom prvky, ktorými sa majiteľ bude chváliť každý deň. Oveľa dôležitejšie je, že ich bude každý deň používať.
Pri aute tejto kategórie je dôležitá ešte jedna vec - čo sa deje po opadnutí vône nového interiéru. Kvalita materiálov a spracovania ovplyvňuje, ako bude kabína pôsobiť po desiatkach tisíc kilometrov. Spoľahlivosť zasa môže rozhodovať o celkových nákladoch na vlastníctvo a dobrá povesť modelu sa môže premietnuť do jeho zostatkovej hodnoty pri neskoršom predaji.
Práve kvalita spracovania, hybridná technológia a spoľahlivosť patria medzi vlastnosti, na ktorých Lexus dlhodobo stavia. Pri NX tak nemusí byť rozhodujúci iba pocit z prvých kilometrov, ale aj to, ako bude auto fungovať po rokoch používania. A to je pri kúpe prémiového auta argument, ktorý sa oplatí započítať rovnako ako výkon či výbavu.
Atraktívna ponuka nie je jedinou súčasťou letnej kampane. Zákazníci získajú aj kredit 1 000 eur na originálne príslušenstvo Lexus a 20-percentné zvýhodnenie na zimné komplety kolies. K dispozícii je tiež možnosť financovania prostredníctvom operatívneho leasingu.
Do ponuky pribudla aj nová exteriérová farba Radiant Red, dostupná pre hybridné aj plug-in hybridné verzie. Výraznejší odtieň môže byť zaujímavou alternatívou najmä pre tých, ktorí nechcú, aby ich prémiové SUV na parkovisku splynulo s davom.
Pri výbere medzi NX 350h a NX 450h+ pritom nemusí platiť, že drahšia alebo technologicky komplexnejšia verzia je automaticky lepšia pre každého. Ak vodič býva v byte, nemá kde pravidelne nabíjať a strieda mesto s dlhšími cestami, NX 350h môže byť jednoduchším riešením. Hybridný systém funguje automaticky a nevyžaduje zmenu návykov.
Ak má naopak možnosť nabíjať doma alebo v práci a väčšinu pracovného týždňa absolvuje kratšie trasy, NX 450h+ mu umožní intenzívnejšie využívať elektrický pohon. Na dlhých cestách pritom zostáva flexibilita hybridného systému. Elektrický dojazd až 80 kilometrov umožňuje modelu Lexus NX 450h+ pokryť väčšinu bežných denných ciest – do práce, na nákupy aj pri rozvoze detí na školské či voľnočasové aktivity.
Aktuálna kampaň platí do konca leta 2026 Zvýhodnenia sa týkajú skladových áut aj vozidiel objednaných do výroby.
Pre zákazníka, ktorý zvažuje kúpu prémiového SUV, nie je rozhodujúcim argumentom samotná výška zľavy či aktuálna cenová ponuka. Skutočnú hodnotu predstavuje to, čo za svoju investíciu získa – precízne spracované vozidlo s výnimočným komfortom, kultivovaným automatickým hybridným pohonom, bohatou výbavou a modernými technológiami navrhnutými tak, aby spríjemňovali každodenné cestovanie bez zbytočných starostí. Významným benefitom je aj tradične vysoká zostatková hodnota vozidiel Lexus, ktorá majiteľovi prináša istotu a výhodnejšiu pozíciu pri jeho budúcom predaji či výmene za nový model.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Luxus, ktorý je zrazu bližšie. Lexus NX s atratívnou ponukou len do konca augusta. © SITA Všetky práva vyhradené.
V každodennom živote rozhoduje aj spotreba, pohodlie, kvalita spracovania a to, či sa na auto môžete spoľahnúť aj po rokoch. Lexus NX stavia práve na tejto kombinácii a počas leta k nej pridáva limitovanú špeciálnu ponuku. Hybridný NX 350h je len počas leta dostupný od 48 900 eur, plug-in hybridný NX 450h+ od 59 990 eur.
Pri kúpe auta sa ľahko necháme zlákať výkonom, veľkosťou displeja alebo dizajnom. Lenže po niekoľkých mesiacoch vlastníctva začnú byť dôležité celkom iné veci. Koľko auto spotrebuje? Je príjemné v každodennej premávke? Nebude návšteva servisu nepríjemným prekvapením? A čo z neho zostane po piatich či šiestich rokoch?
Práve tu sa ukazuje rozdiel medzi autom, ktoré dobre vyzerá v katalógu, a autom, s ktorým sa dobre žije. Lexus NX sa dlhodobo snaží spájať oboje – prémiové spracovanie s hybridnou technológiou, komfortom a dôrazom na spoľahlivosť.
Počas leta 2026 k tomu pribudol ešte jeden argument. Lexus spustil predajnú kampaň, v rámci ktorej sa zvýhodnenie modelu NX pohybuje až v tisícoch eur. Platí pritom na skladové vozidlá aj vozidlá objednané do výroby a vzťahuje sa na všetky výbavy.
NX 350h môže byť zaujímavý práve pre tých, ktorí nechcú nabíjať
Jednou z najzaujímavejších ponúk je Lexus NX 350h Executive. Jeho pôvodná cena 61 400 eur sa v rámci letnej akcie znižuje na 48 900 eur. Rozdiel tak predstavuje 12 500 eur.
NX 350h pritom môže osloviť najmä vodičov, ktorí chcú výhody elektrifikovaného pohonu, ale nechcú riešiť nabíjací kábel alebo wallbox. Full hybrid si energiu pre batériu vyrába počas jazdy a vodič sa o prepínanie medzi benzínovým motorom a elektromotorom nemusí starať. Najviac to cítiť v meste. Rozjazdy sú plynulé a tiché, pri vhodných podmienkach sa vozidlo pohybuje iba pomocou elektromotora a hybridný systém sa sám snaží vyberať čo najefektívnejší spôsob jazdy.
Pre človeka za volantom to znamená najmä jedno: netreba meniť svoje návyky. Naďalej natankuje palivo a jazdí, pričom hybridná technológia pracuje na pozadí.
Plug-in hybrid pridáva možnosť jazdiť na elektrinu
Iný prístup ponúka Lexus NX 450h+. Plug-in hybrid dáva väčší zmysel vodičovi, ktorý má možnosť pravidelne nabíjať doma alebo v práci a veľkú časť bežných trás chce absolvovať s využitím elektrického pohonu. Keď však príde dlhšia cesta, nie je odkázaný iba na kapacitu batérie a nabíjaciu infraštruktúru. Auto pokračuje v jazde s využitím hybridného systému.
Aj pri tejto verzii Lexus počas leta pripravil výnimočnú prílžitosť pre svojich zákazníkov. Cenové zvýhodnenie môže v závislosti od výbavy dosiahnuť až 14 000 eur, pričom NX 450h+ začína po zľave na 59 990 eur oproti štandardnej cene 71 400 eur. Súčasťou plug-in hybridnej verzie je automatický pohon všetkých kolies AWD.
Dobré auto spoznáte aj podľa toho, čo nemusíte dokupovať
Pri prémiových vozidlách dokáže konečnú cenu výrazne zmeniť zoznam príplatkov. Preto môže byť podstatnejšia otázka, čo dostanete za danú cenu, než samotná suma uvedená v cenníku. Výbava Executive pri Lexuse NX je v tomto smere naozaj štedrá. Zahŕňa napríklad 18-palcové disky, LED svetlomety, zatmavené zadné okná, protihlukové sklá s UV filtrom, vyhrievané a elektricky nastaviteľné predné sedadlá či vyhrievaný volant.
K pohodliu v každodennej prevádzke pridáva bezkľúčový prístup, bezdrôtové nabíjanie telefónu a elektricky ovládané veko batožinového priestoru s možnosťou bezdotykového otvorenia nohou. Nechýba multimediálny systém s cloudovou navigáciou, Apple CarPlay a Android Auto ani audiosystém s desiatimi reproduktormi. Bezpečnostnú stránku zastrešuje Lexus Safety System+ 3. Nie sú to pritom prvky, ktorými sa majiteľ bude chváliť každý deň. Oveľa dôležitejšie je, že ich bude každý deň používať.
Luxus sa ukáže najmä po niekoľkých rokoch
Pri aute tejto kategórie je dôležitá ešte jedna vec - čo sa deje po opadnutí vône nového interiéru. Kvalita materiálov a spracovania ovplyvňuje, ako bude kabína pôsobiť po desiatkach tisíc kilometrov. Spoľahlivosť zasa môže rozhodovať o celkových nákladoch na vlastníctvo a dobrá povesť modelu sa môže premietnuť do jeho zostatkovej hodnoty pri neskoršom predaji.
Práve kvalita spracovania, hybridná technológia a spoľahlivosť patria medzi vlastnosti, na ktorých Lexus dlhodobo stavia. Pri NX tak nemusí byť rozhodujúci iba pocit z prvých kilometrov, ale aj to, ako bude auto fungovať po rokoch používania. A to je pri kúpe prémiového auta argument, ktorý sa oplatí započítať rovnako ako výkon či výbavu.
K letnej cene pribudli ďalšie benefity
Atraktívna ponuka nie je jedinou súčasťou letnej kampane. Zákazníci získajú aj kredit 1 000 eur na originálne príslušenstvo Lexus a 20-percentné zvýhodnenie na zimné komplety kolies. K dispozícii je tiež možnosť financovania prostredníctvom operatívneho leasingu.
Do ponuky pribudla aj nová exteriérová farba Radiant Red, dostupná pre hybridné aj plug-in hybridné verzie. Výraznejší odtieň môže byť zaujímavou alternatívou najmä pre tých, ktorí nechcú, aby ich prémiové SUV na parkovisku splynulo s davom.
Hybrid alebo plug-in hybrid? Rozhodnúť by mal spôsob jazdenia
Pri výbere medzi NX 350h a NX 450h+ pritom nemusí platiť, že drahšia alebo technologicky komplexnejšia verzia je automaticky lepšia pre každého. Ak vodič býva v byte, nemá kde pravidelne nabíjať a strieda mesto s dlhšími cestami, NX 350h môže byť jednoduchším riešením. Hybridný systém funguje automaticky a nevyžaduje zmenu návykov.
Ak má naopak možnosť nabíjať doma alebo v práci a väčšinu pracovného týždňa absolvuje kratšie trasy, NX 450h+ mu umožní intenzívnejšie využívať elektrický pohon. Na dlhých cestách pritom zostáva flexibilita hybridného systému. Elektrický dojazd až 80 kilometrov umožňuje modelu Lexus NX 450h+ pokryť väčšinu bežných denných ciest – do práce, na nákupy aj pri rozvoze detí na školské či voľnočasové aktivity.
Letná ponuka môže byť zaujímavá aj z iného dôvodu
Aktuálna kampaň platí do konca leta 2026 Zvýhodnenia sa týkajú skladových áut aj vozidiel objednaných do výroby.
Pre zákazníka, ktorý zvažuje kúpu prémiového SUV, nie je rozhodujúcim argumentom samotná výška zľavy či aktuálna cenová ponuka. Skutočnú hodnotu predstavuje to, čo za svoju investíciu získa – precízne spracované vozidlo s výnimočným komfortom, kultivovaným automatickým hybridným pohonom, bohatou výbavou a modernými technológiami navrhnutými tak, aby spríjemňovali každodenné cestovanie bez zbytočných starostí. Významným benefitom je aj tradične vysoká zostatková hodnota vozidiel Lexus, ktorá majiteľovi prináša istotu a výhodnejšiu pozíciu pri jeho budúcom predaji či výmene za nový model.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Luxus, ktorý je zrazu bližšie. Lexus NX s atratívnou ponukou len do konca augusta. © SITA Všetky práva vyhradené.
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