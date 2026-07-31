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31. júla 2026
Požiar na Kréte naďalej nie je pod kontrolou, hasenie komplikuje silný vietor
Tagy: Kréta Lesné požiare v Grécku
Grécki hasiči pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom na ostrove Kréta, ktorý zatiaľ nie je pod kontrolou. Situácia sa síce mierne zlepšila, silný vietor a náročný terén však naďalej sťažujú ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Grécki hasiči pokračujú v boji s rozsiahlym lesným požiarom na ostrove Kréta, ktorý zatiaľ nie je pod kontrolou. Situácia sa síce mierne zlepšila, silný vietor a náročný terén však naďalej sťažujú zásahy.
Grécki hasiči v piatok pokračovali v hasení rozsiahleho lesného požiaru na turistickom ostrove Kréta. Podľa hasičského zboru sa situácia v okolí mesta Rethymno zlepšila, požiar však naďalej nie je pod kontrolou a na viacerých miestach pretrvávajú ohniská.
Podľa meteorologickej služby Národného observatória v Aténach zhorelo počas stredy a štvrtka približne 4 500 hektárov územia južne od turistického letoviska Rethymno. Údaje vychádzajú z analýzy satelitných snímok európskeho programu Copernicus.
Hasičské práce naďalej komplikujú silný vietor a členitý terén. Rozsiahle škody hlásia z prímorského letoviska Agia Galini, odkiaľ v stredu večer preventívne evakuovali približne 8 000 obyvateľov a turistov. „Moja kaviareň bola úplne zničená. Živila dve rodiny, moju aj synovu. Teraz sme zostali na ulici,“ povedal agentúre AFP jej 69-ročný majiteľ Thrasyvoulos Paterakis.
Ďalší rozsiahly požiar horí na polostrove Peloponéz neďaleko prístavného mesta Patras, kde hasiči nasadili štyri hasiace lietadlá a tri vrtuľníky. Požiare zasiahli aj egejské ostrovy Paros, Kalymnos a Andros, kde sa podľa hasičov situácia postupne zlepšuje.
Grécke úrady vyhlásili pre hasičské a civilné zložky pohotovosť na celom území krajiny. V piatok platil pre Atény, Krétu, viaceré ostrovy v Egejskom mori a časti Peloponézu veľmi vysoký stupeň rizika vzniku požiarov, druhý najvyšší v päťstupňovej škále. Meteorológovia zároveň predpovedali vietor s nárazmi až do rýchlosti 88 kilometrov za hodinu, ktorý narušil aj trajektovú dopravu na turistické ostrovy.
Podľa výskumníka Národného observatória v Aténach Theodorosa Giannarosa silné poryvy vetra prenášajú horiace uhlíky na veľké vzdialenosti, čím vznikajú nové ohniská požiarov. Hovorca hasičského zboru Vasilis Vathrakogiannis upozornil, že hustý dym a silný vietor výrazne obmedzujú viditeľnosť a v mnohých prípadoch znemožňujú nasadenie hasiacich lietadiel.
Väčšina z približne 8 000 evakuovaných obyvateľov a turistov sa už mohla vrátiť do svojich domovov a hotelov. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok upozornil, že krajina vstupuje do tradične najnáročnejšieho obdobia požiarnej sezóny. Podľa gréckych úradov pri hasení požiarov na Kréte a Peloponéze tento týždeň zahynuli traja hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Požiar na Kréte naďalej nie je pod kontrolou, hasenie komplikuje silný vietor © SITA Všetky práva vyhradené.
Grécki hasiči v piatok pokračovali v hasení rozsiahleho lesného požiaru na turistickom ostrove Kréta. Podľa hasičského zboru sa situácia v okolí mesta Rethymno zlepšila, požiar však naďalej nie je pod kontrolou a na viacerých miestach pretrvávajú ohniská.
Podľa meteorologickej služby Národného observatória v Aténach zhorelo počas stredy a štvrtka približne 4 500 hektárov územia južne od turistického letoviska Rethymno. Údaje vychádzajú z analýzy satelitných snímok európskeho programu Copernicus.
Hasičské práce naďalej komplikujú silný vietor a členitý terén. Rozsiahle škody hlásia z prímorského letoviska Agia Galini, odkiaľ v stredu večer preventívne evakuovali približne 8 000 obyvateľov a turistov. „Moja kaviareň bola úplne zničená. Živila dve rodiny, moju aj synovu. Teraz sme zostali na ulici,“ povedal agentúre AFP jej 69-ročný majiteľ Thrasyvoulos Paterakis.
Ďalší rozsiahly požiar horí na polostrove Peloponéz neďaleko prístavného mesta Patras, kde hasiči nasadili štyri hasiace lietadlá a tri vrtuľníky. Požiare zasiahli aj egejské ostrovy Paros, Kalymnos a Andros, kde sa podľa hasičov situácia postupne zlepšuje.
Grécke úrady vyhlásili pre hasičské a civilné zložky pohotovosť na celom území krajiny. V piatok platil pre Atény, Krétu, viaceré ostrovy v Egejskom mori a časti Peloponézu veľmi vysoký stupeň rizika vzniku požiarov, druhý najvyšší v päťstupňovej škále. Meteorológovia zároveň predpovedali vietor s nárazmi až do rýchlosti 88 kilometrov za hodinu, ktorý narušil aj trajektovú dopravu na turistické ostrovy.
Podľa výskumníka Národného observatória v Aténach Theodorosa Giannarosa silné poryvy vetra prenášajú horiace uhlíky na veľké vzdialenosti, čím vznikajú nové ohniská požiarov. Hovorca hasičského zboru Vasilis Vathrakogiannis upozornil, že hustý dym a silný vietor výrazne obmedzujú viditeľnosť a v mnohých prípadoch znemožňujú nasadenie hasiacich lietadiel.
Väčšina z približne 8 000 evakuovaných obyvateľov a turistov sa už mohla vrátiť do svojich domovov a hotelov. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok upozornil, že krajina vstupuje do tradične najnáročnejšieho obdobia požiarnej sezóny. Podľa gréckych úradov pri hasení požiarov na Kréte a Peloponéze tento týždeň zahynuli traja hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Požiar na Kréte naďalej nie je pod kontrolou, hasenie komplikuje silný vietor © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kréta Lesné požiare v Grécku
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