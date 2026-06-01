 24hod.sk    Šport

01. júna 2026

Hamburg stiahol kandidatúru na olympijské hry, obyvatelia v referende odmietli podujatie


Hamburg sa nebude uchádzať o usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Obyvatelia mesta kandidatúru odmietli v miestnom referende. Nemecký Hamburg stiahol svoju kandidatúru na ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Hamburg sa nebude uchádzať o usporiadanie letných olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Obyvatelia mesta kandidatúru odmietli v miestnom referende.


Nemecký Hamburg stiahol svoju kandidatúru na usporiadanie letných olympijských hier po tom, ako ich v nedeľňajšom referende odmietli obyvatelia mesta. Hamburg sa uchádzal o možnosť hostiť olympiádu v roku 2036, 2040 alebo 2044.

Mesto bolo jedným zo štyroch kandidátov, z ktorých má Nemecký olympijský športový zväz (DOSB) vybrať oficiálneho uchádzača pre Medzinárodný olympijský výbor (MOV). O usporiadanie hier sa naďalej uchádzajú Berlín, Mníchov a región Porýnie-Porúrie.

Po sčítaní 98 percent hlasov sa proti kandidatúre vyslovilo 55 percent voličov, zatiaľ čo za kandidatúru bolo 45 percent. Na referende sa zúčastnila takmer polovica oprávnených voličov. Predstavitelia mesta pritom dúfali, že hlasovanie potvrdí podporu verejnosti pre olympijský projekt.

Starosta Hamburgu Peter Tschentscher po zverejnení výsledkov oznámil, že o stiahnutí kandidatúry informoval DOSB aj MOV. „Mnohí občania, ktorí sa tešili na olympijské hry, sú výsledkom referenda sklamaní,“ uviedol. Dodal, že výsledok hlasovania hlboko ľutuje, zároveň však poďakoval všetkým, ktorí podporili snahu priviesť hry do Hamburgu.

Ide už o druhý prípad za niečo vyše desať rokov, keď obyvatelia Hamburgu odmietli olympijskú kandidatúru. V roku 2015 sa 51,4 percenta voličov vyslovilo proti zámeru usporiadať olympijské hry v roku 2024. Tie sa napokon konali v Paríži.

O tom, ktorý z troch zostávajúcich kandidátov bude Nemecko presadzovať ako možného organizátora olympiády, rozhodne DOSB v septembri. V Mníchove podporilo kandidatúru v referende z októbra 2025 viac ako 66 percent voličov, podobnú podporu získal aj región Porýnie-Porúrie. Berlín nebude organizovať hlasovanie o svojej kandidatúre.


Zdroj: SITA.sk - Hamburg stiahol kandidatúru na olympijské hry, obyvatelia v referende odmietli podujatie © SITA Všetky práva vyhradené.

