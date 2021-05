Sagan skončil tretí v 3. etape na Giro d’Italia, prekvapujúco trimfoval Taco van der Hoorn

Holanďan stavil na sólojazdu

Sagan odrazil atak Vivianiho

Patrí mu 22. priečka

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan síce mal veľmi dobre rozbehnutú pondelkovú 3. etapu na pretekoch Giro d'Italia, no nevyhral ju a náplasťou na to mu môže byť aspoň pódiová priečka.Jeho tím Bora-Hansgrohe väčšiu časť 190-kilometrovej pondelkovej etapy na trati Biella - Canale dirigoval dianie v pelotóne, v ktorom sa zbavoval jedného Saganovho konkurenta za druhým.Postupne tiež sťahoval náskok úniku, v ktorom bolo osem jazdcov a postupne sa táto skupina zredukovala na päť cyklistov. Napokon zostali vpred už len Švajčiar Simon Pellaud (Androni Giocattoli - Sidermec) a Holanďan Taco van der Hoorn (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).Holandský jazdec od siedmeho kilometra pre cieľom stavil na sólojazdu a dotiahol ju až do víťazného konca. Dosiahol zatiaľ najväčší úspech svojej kariéry.Pelotón finišoval tesne za Holanďanom, na pásku ho priviedol domáci Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) a hneď za ním skončil Peter Sagan. Slovák odrazil atak iného domáceho špecialistu na rýchle dojazdy Eliu Vivianiho (Cofidis, Solutions Crédits). Peter Sagan na Gire štartoval aj vlani a pripísal si vtedy triumf v 10.etape a štyri druhé miesta.Lídrom celkovej klasifikácie zostal Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s náskokom 16 sekúnd pred Nórom Tobiasom Fossom (Jumbo-Visma), tretí je s dvadsaťsekundovým mankom na lídra Belgičan Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step).Peter Sagan je v celkovom poradí na solídne 22. pozícii so stratou 40 sekúnd na Gannu. V bodovacej súťaži je skúsený Žilinčan štvrtý, za lídrom Belgičanom Timom Merlierom (Alpecin-Fenix) zaostáva o 21 bodov.V utorok je na Gire na programe vrchárska 4. etapa medzi Piacenzou a Sestolou, meria 187 km a cieľ je situovaný v nadmorskej výške 1020 metrov nad morom.