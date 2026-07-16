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 24hod.sk    Šport

16. júla 2026

Hamilton na Veľkej cene Belgicka túži vyrovnať rekord šiestich víťazstiev legendárneho M. Schumachera


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Belgicka

Na okruhu Spa-Francorchamps sa skúsený Brit Lewis Hamilton pokúsi o víťazstvo, ktoré by zvýšilo jeho šancu na majstrovský titul. Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa počas najbližšieho víkendu vráti ...



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ye_europe_africa_sports_photos_2020_63359 56090db017ed4729967acc38d08ef01b scaled 1 676x478 16.7.2026 (SITA.sk) - Na okruhu Spa-Francorchamps sa skúsený Brit Lewis Hamilton pokúsi o víťazstvo, ktoré by zvýšilo jeho šancu na majstrovský titul.


Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa počas najbližšieho víkendu vráti na jedno zo svojich najobľúbenejších podujatí. Na belgickom okruhu Spa-Francorchamps už dvadsiatykrát zabojuje o víťazstvo vo Veľkej cene Belgicka. Jeho cieľom je vyrovnať rekord šiestich víťazstiev na týchto pretekoch, ktorý drží legendárny Nemec Michael Schumacher.

Hamilton nedávno finišoval tretí na domácej Veľkej cene Veľkej Británie za víťazným tímovým kolegom z Ferrari Charlesom Leclercom a Georgeom Russellom z Mercedesu.

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Titulovú súťaž aktuálne vedie talentovaný 19-ročný Kimi Antonelli z Mercedesu, ktorý má po deviatich pretekoch 179 bodmi, no jeho náskok sa na ostatných troch pretekoch na 25 bodov. Jeho tím čelí problémom spoľahlivosti, ktoré priznal aj šéf Toto Wolff. "V šampionáte tak vyrovnanom ako tento si takéto straty nemôžeme dovoliť. Rýchlosť bez výsledkov je zbytočná," vyhlásil.

Ak Mercedes vyrieši technické problémy a zlepší rýchlosť na rovinkách, on aj Russell budú najväčšími konkurentmi. Avšak aj skúsený Hamilton, ktorý za posledné roky získal energiu a formu, predstavuje významného vyzývateľa, podobne ako štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Red Bullu.

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Hamilton mal v minulosti niekoľko nešťastných situácií v Belgicku, najmä v roku 2008, keď v daždivých podmienkach vyhral, ale po pretekoch dostal penalizáciu, po ktorej o víťazstvo prišiel. Teraz je o 18 rokov skúsenejší a verí, že vďaka vzostupu Ferrari a rýchlosti na rovinkách môže útočiť na prvenstvo.

Verstappen, pre ktorého je Belgicku ako domov, keďže sa tam narodil a jeho matka je Belgičanka, sa tiež pokúsi nadviazať na predchádzajúce tri víťazstvá a podporovať ho bude silná fanúšikovská podpora jeho "oranžovej armády". Po sklamaní na pretekoch v Silverstone, kde mal problémy s poškodeným zadným krídlom, chce v Spa ukázať lepšiu formu.

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McLaren, ktorý v minulom roku zaznamenal víťazstvo v Spa vďaka Oscarovi Piastrim, musí po slabšom výkone na domácej trati dokázať, že je stále konkurencieschopný.

Okruh Spa-Francorchamps je známy svojou náročnosťou, rýchlymi rovinkami a zákrutami, ale aj premenlivým počasím, ktoré často prináša dramatické preteky. Manažment energie a spoľahlivosť vozidiel budú kľúčové pre úspech v tomto náročnom prostredí.

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"Môže to byť zložité kvôli obmedzeniam na rovinkách, ale historicky sa nám tu darilo. Uvidíme, čo prinesie víkend a budeme si priať len to najlepšie," vyhlásil Verstappen.


Zdroj: SITA.sk - Hamilton na Veľkej cene Belgicka túži vyrovnať rekord šiestich víťazstiev legendárneho M. Schumachera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Belgicka
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