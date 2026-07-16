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16. júla 2026

Prezidentka MOV môže pred Los Angeles 2028 čerpať z Infantinovej skúsenosti s Trumpom


Tagy: OH 2028

Bývalá plavkyňa a súčasná šéfka MOV rieši politické výzvy olympijských hier v USA. Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová stojí pred výzvou, ako zvládnuť ...



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16.7.2026 (SITA.sk) - Bývalá plavkyňa a súčasná šéfka MOV rieši politické výzvy olympijských hier v USA.


Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová stojí pred výzvou, ako zvládnuť politické vzťahy v príprave na olympijské hry v Los Angeles 2028. Šéf Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino, známy svojou blízkou spoluprácou s Donaldom Trumpom, sa osvedčil pri organizácii majstrovstiev sveta vo futbale, čo vzbudzuje očakávania, či Coventryová zvolí podobný prístup.

Doteraz to bol Casey Wasserman, predseda organizačného výboru LA28, kto intenzívne komunikoval s americkou správou. Coventryová, bývalá plavkyňa zo Zimbabwe, ktorá stojí na čele MOV iba niečo viac než rok, sa s Trumpom zatiaľ nestretla.

Podľa bývalého marketingového pracovníka MOV Terrencea Burnsa má tím Caseyho Wassermana za úlohu zabezpečiť hladký priebeh hier a chrániť príjmy, zatiaľ čo prezidentka Coventryová je zodpovedná za ochranu univerzálnosti a integrity športu. Tieto záujmy môžu fungovať paralelne, kým nenastane moment, kedy sa začnú prekrývať a vtedy zohrávajú vzťahy kľúčovú úlohu.

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Hlavnou prioritou Coventryovej je zabezpečiť bezpečný vstup tisícom športovcov, ktorí sa zúčastnia hier. Napríklad pri futbalovom šampionáte odmietli predstavitelia USA vstup somálskemu rozhodcovi a niektorým členom výpravy Iránu.

Podľa bývalého vedúceho marketingu MOV Michaela Payna, ktorý má prehľad o olympijských záležitostiach, je zvládanie politických dynamík pred LA 28 najväčšou výzvou pre prezidentku. Ignorovanie politických autorít by podľa neho mohlo viesť ku katastrofe.

Coventryová sa postavila k otázke zvládania Trumpa tvrdohlavo, keď minulý rok poznamenala, že už od svojej dvadsiatky rieši ťažké situácie s mužmi na vysokých pozíciách.

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Burms však upozornil, že Trumpa nemožno jednoducho ovládať. Zdôrazňuje potrebu dôverného, súkromného kanálu komunikácie medzi MOV a politickou mocou bez verejného tlaku.

Infantino profitoval z blízkosti s Trumpom, dokonca mu udelil kontroverznú cenu FIFA za mier, no táto blízkosť niekedy priniesla problémy. Napríklad Trump verejne priznal, že zasahoval do diania, keď žiadal o zmenu rozhodnutia o treste za červenú kartu pre hviezdu amerického tímu Folarina Baloguna.

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Burns varuje Coventryovú, aby si neplietla blízkosť s Trumpom za vplyv, pretože Infantino urobil túto chybu pred celým svetom. Payne odporúča Coventryovej vziať si príklad od bývalých prezidentov MOV, ktorí aktívne komunikovali s politickými lídrami, aby sa predišlo olympijským bojkotom a zabezpečila úspešná organizácia hier, ako to urobil napríklad Juan Antonio Samaranch či Thomas Bach pred hrami v Tokiu.

Olympijské hry v Los Angeles 2028 budú pre Coventryovú nielen športovou, ale aj náročnou politickou skúškou.


Zdroj: SITA.sk - Prezidentka MOV môže pred Los Angeles 2028 čerpať z Infantinovej skúsenosti s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OH 2028
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