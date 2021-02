Hamilton pokračuje v tíme Mercedes, ďalším titulom by mohol prekonať legendárneho Schumachera

S tímom dosiahol neuveriteľné veci

Môže prekonať Schumachera

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemnásobný majster sveta seriálu monopostov F1 Brit Lewis Hamilton o jednu sezónu predĺžil zmluvu s tímom Mercedes . Titul svetového šampióna tak bude obhajovať so stajňou, v ktorej odjazdil už osem ročníkov a získal s ňou šesť titulov.Tridsaťšesťročný rodák zo Stevenage sa v roku 2020 stal najúspešnejším jazdcom histórie F1, keď pokoril historické maximum Nemca Michaela Schumachera v počte víťazných VC.Brit ich má na svojom konte už 95 a v roku 2021 bude útočiť na okrúhlu stovku. Hamilton sa zároveň ziskom siedmeho titulu vyrovnal spomenutej nemeckej legende. Informuje o tom web BBC Sport."Náš tím spolu dosiahol neuveriteľné veci. Teším sa, že v ďalšej sezóne môžeme nadviazať na naše doterajšie úspechy. Chceme sa zlepšovať na trati aj mimo nej," uviedol pri podpise nového kontraktu Hamilton.Jeho obhajoba titulu by sa mala začať koncom marca v Bahrajne. Ak sa mu podarí opäť získať titul svetového šampióna, v ich počte prekoná aj spomenutého Schumachera."Príbeh Mercedesu a Lewisa sa píše do kníh nášho športového odvetvia už osem sezón, no my sme stále hladní po ďalších súťažiach. Chceme do knihy úspechov zapísať ešte viac kapitol," uviedol šéf tímu Toto Wolff. "Všetko smerovalo k tomu, že predĺžime kontrakt, ale máme za sebou nezvyčajný rok 2020, takže na dotiahnutie všetkého sme si vzali trochu času," dodal.