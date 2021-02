Pandémia koronavírusu vyvolala viacero otázok, tenisti museli podstúpiť po príchode do Austrálie dvojtýždňovú karanténu, Djokovič potom vynechal jeden set v exhibičnom zápase pre problémy s rukou.

Srbský tenista Novak Djokovič vyslal svojim rivalom na Australian Open jasný odkaz. V prvom kole úvodného grandslamu sezóny "sfúkol" Francúza Jeremyho Chardyho za 91 minút 6:3, 6:1, 6:2 a potvrdil pozíciu turnajovej jednotky. Obhajca titulu si skvelým výkonom spravil chuť na ceste za rekordnou deviatou trofejou z Australian Open.





Ak sa mu to podarí, stane sa iba druhým hráčom histórie s minimálne deviatimi titulmi z jedného grandslamu, doteraz dosiahol túto métu iba Rafael Nadal, ktorý triumfoval na Roland Garros dokonca trinásťkrát. Djokovič sa môže spoľahnúť na podporu divákov, keďže austrálske úrady povolili v obmedzenej miere divácku účasť. Na Djokoviča bola pätnásťtisícová tribúna plná z jednej tretiny. "Toľko tenisových fanúšikov v hľadisku som nevidel už 12 mesiacov. Veľmi si cením, že prišli v takom počte. Aréna Roda Lavera je moje milované miesto, dosiahol som tu najväčšie úspechy v kariére. Na tomto kurte som odohral množstvo pamätných zápasov," uviedol na webe ATP osemnásobný víťaz Australian Open.Pandémia koronavírusu vyvolala viacero otázok, tenisti museli podstúpiť po príchode do Austrálie dvojtýždňovú karanténu, Djokovič potom vynechal jeden set v exhibičnom zápase pre problémy s rukou. Na medzinárodnom turnaji ATP Cup Srbi nepostúpili zo skupiny. Líder svetového rebríčka však v úvodnom vystúpení na Australian Open rozptýlil všetky pochybnosti. Predviedol 41 víťazných úderov a iba jedenásť chýb. Dominoval najmä v druhom sete, v ktorom "vybavil súpera" za 22 minút.V ďalšom kole sa mu postaví do cesty Američan Frances Tiafoe: "Ešte sme proti sebe nehrali. Je veľmi talentovaný a patrí k najrýchlejším na okruhu. Hrá celodvorcový tenis, určite to nebude jednoduché."