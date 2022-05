Hamran poprel informácie o tajnej policajnej akcii, Fico šíri klebety a Kollár mu sadol na „lep“ (video)

Založenie zločineckej skupiny

Fico šíri chodbové reči

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.5.2022 - Prezident Policajného zboru Štefan Hamran kategoricky odmieta, že by členom Bezpečnostnej rady SR hovoril o pripravovanej policajnej akcii proti príslušníkom policajnej inšpekcie , niektorým sudcom alebo prokurátorom.Uviedol to na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že na zasadnutí rady hovoril len o tom, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá by mohla ovplyvňovať trestné konania.V tejto záležitosti sa podľa policajného prezidenta vedie vyšetrovanie. „Je to, samozrejme, živá vec, viac informácií som neposkytol," povedal Hamran.O údajnej pripravovanej policajnej akcii hovoril v nedeľu (15. mája) šéf opozičnej strany Smer-SD Robert Fico . Podľa Hamrana však šíri iba „chodbové reči".Zároveň šéf polície skonštatoval, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý povedal, že tiež počul o pripravovanej akcii, sadol Ficovi „na lep". Uviedol pritom, že Kollár má na zasadnutí bezpečnostnej rady svojho zástupcu, preto si celú vec mohol overiť.