Zľava: Kto hľadá prácu na Profesia days 2022, má vlak za polovicu

Tento rok sa so svojím budúcim zamestnávateľom môžu záujemcovia stretnúť osobne v Bratislave v Nivy centre



Zľava 50 % z cestovného je podmienená registráciou v ZSSK ID



16.5.2022 (Webnoviny.sk) -Tento rok majú ľudia aktívne hľadajúci prácu konečne možnosť vycestovať do Bratislavy na jeden z najväčších veľtrhov práce na Slovensku, ktorý po ročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID-19 organizuje prevádzkovateľ slovenského jobportálu Profesia.sk v termíne od 18. – 19. 5. od 10:00 do 19:00 v Nivy centre. Samozrejme, Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na ňom nebude chýbať.ZSSK je zároveň aj partnerom podujatia Profesia days 2022 a návštevníkom, ktorí cestujú na bratislavský veľtrh práce v dňoch od 18. do 19. mája vlakom a preukážu sa zakúpeným cestovným lístkom (jednosmerným alebo spiatočným), ponúka preplatenie 50 % zo sumy cestovného lístka vo forme bonusového kreditu do konta ZSSK ID . Zo ZSSK ID konta môžu zákazníci ďalej čerpať kredit pri kúpe cestovných lístkov na vlak. Priamo pri stánku budú naši zamestnanci pomáhať s elektronickým potvrdením zúčastnených na uplatnenie zľavy.Medzi 70 vystavovateľmi bude aj ZSSK ako národný dopravca. Záujemcovia nás nájdu v stánku s motívom izometrie, náborovým mottom "Nastúpte k nám do ZSSK" a obrazovkou, na ktorej sa budú premietať aktuálne informácie a kampane ZSSK, ako aj tá náborová.ZSSK ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku s takmer 6 000 zamestnancami chce na veľtrhu popularizovať železničnú dopravu a osloviť široké spektrum potenciálnych zamestnancov. Uchádzačom ponúka prácu v stabilnej spoločnosti, zamestnanecké cestovné výhody, rekondičné pobyty, vzdelávanie a školenia vrátane jazykovej prípravy, profesionálny rast a mnoho ďalších benefitov. Výhodou je aj to, že zamestnávateľa môžete stretnúť na jednom mieste, prezentovať sa a získať okamžitú spätnú väzbu.Spoločnosť v rámci svojej posily hľadá predovšetkým záujemcov o kľúčové pracovné profesie v oblasti prevádzky a opráv, konkrétne rušňovodičov, vlakvedúcich, mechanikov, elektromechanikov, zámočníkov koľajových vozidiel, posunovačov či vedúcich posunu. Všetky aktuálne informácie o voľných pracovných miestach v ZSSK po celom Slovensku nájdete aj na našom webe - https://www.zssk.sk/kariera/ Hlavne platy rušňovodičov sa od 1. 1. 2022 zvýšili až o 180 eur, a to na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami ( https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-ma-novu-kolektivnu-zmluvu-pre-roky-2022-2023-rusnovodici-si-za-tieto-dva-roky-zarobia-o-260-eur-mesacne-180-80-viac/ ). Od roku 2023 sa rušňovodičom opäť zvýšia mzdy o ďalších 80 eur mesačne. Priemerný plat rušňovodiča bude v roku 2022 viac ako 1 800 eur.Čo sa týka odmeňovania našich zamestnancov, treba ešte dodať, že pre podporu náboru sme zaviedli náborový príspevok 3 000 eur. Pre podporu mobility v podobe príspevku na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú z iných regiónov. Takisto odmeňujeme kolegov, ak nám odporučia nováčika, 500 eurami. Viac informácií o náborovej kampani nájdete tu - https://www.zssk.sk/aktuality/zaujem-o-zeleznicu-zacina-uz-v-mladom-veku-zssk-chce-dualnym-vzdelavanim-vychovat-novu-generaciu-rusnovodicov-elektromechanikov-ci-mechanikov/