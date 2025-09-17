|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
Denník - Správy
17. septembra 2025
Tragická dopravná nehoda v okrese Košice. Vodička osobného auta neprežila zrážku s kamiónom – FOTO
V utorok krátko po 16:00 došlo v okrese Košice okolie k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynula 43-ročná vodička VW Passat. Ako informovala košická policajná ...
17.9.2025 (SITA.sk) - V utorok krátko po 16:00 došlo v okrese Košice okolie k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynula 43-ročná vodička VW Passat. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, podľa doterajších zistení vodička prešla z doposiaľ nezistených príčin na ceste II/576 medzi obcami Ruskov a Ďurkov do protismeru, kde sa čelne zrazila s kamiónom Scania.
"43-ročná vodička utrpela pri dopravnej nehode zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom, a na mieste im podľahla," uviedla Ivanová. Na miesto nehody bola vyslaná aj posádka leteckých záchranárov, no záchranársky vrtuľník vzlietol späť bez pacienta.
Vodič nákladného vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Či bola pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok vodička, bude zisťované pri nariadenej pitve.
Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Či náhla zdravotná indispozícia prípadne iné okolnosti boli príčinou, prečo vodička s autom prešla do protismeru, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia. Počas dokumentovania nehody bol úsek cesty dočasne uzavretý a vozidlá odkláňané na obchádzkovú trasu, sprejazdnený bol krátko pred 20:30.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda v okrese Košice. Vodička osobného auta neprežila zrážku s kamiónom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
