Kriminalisti zasahujú v sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja pre fiktívne faktúry

24.6.2021 (Webnoviny.sk) -V sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja zasahujú kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy . Dôvodom majú byť fiktívne faktúry. Vo štvrtok sa pritom má konať aj kongres hokejového zväzu. Na svojom webe o tom informuje denník Štandard. „Policajti z finančnej správy do Slovenského zväzu ľadového hokeja prišli vo štvrtok ráno o ôsmej hodine. Na mieste sa zhromaždilo približne 20 príslušníkov úradu, ktorí na miesto prišli viacerými vozidlami,“ uvádza denník Štandard. Podľa jeho informácií sa vedenie zväzu nachádza v budove sídla, kde kriminalistom pomáha pri procesných úkonoch."Potvrdzujeme kontrolu zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré sa týka kontroly činností od roku 2017. Vedenie zväzu je plne súčinné v tomto smere a má za to, aby sa všetky podozrenia vyšetrili. Považujeme to za súčasť procesu, ktorý začalo súčasné vedenie SZĽH a cieľom ktorého je očistiť hokejové hnutie od podozrení, krívd a falošných obvinení," uvádza sa v stanovisku SZĽH, ktoré agentúre SITA poskytol Media & PR manager zväzu Peter Jánošík