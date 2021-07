Vondroušová na olympiáde v Tokiu šokujúco sfúkla Osakovú, vo štvrťfinále sú aj Badosová a Bencicová

Osakovej hrozil "kanár"

Češke pomohli súperkine chyby

Švajčiarka so slovenskou krvou

27.7.2021 - Taký skorý olympijský koniec si japonská tenistka Naomi Osaková určite neželala. S Češkou Markétou Vondroušovou prehrala v osemfinále dvojhry 1:6, 4:6 a s olympijským turnajom v Ariake Tennis Parku sa rozlúčila. Ešte pár dní dozadu s úsmevom na tvári tvrdila, že olympijská skúsenosť okorenená zapálením ohňa je pre ňu najkrajšia v tenisovej kariére."Sklamaná som po každej prehre, ale táto ma bolí viac ako všetky predchádzajúce. Zrejme to bolo na mňa priveľa. Pripustila som si veľký tlak, lebo toto je olympijský turnaj a nedokázala som sa skoncentrovať," priznala Naomi Osaková.Dvadsaťtriročná Japonka má na konte štyri grandslamové tituly a bola už aj svetová jednotka, ale osemfinále na tokijskom olympijskom "harde" jej nevyšlo. V prvom sete ju Vondroušová doslova "odstrelila", dokonca hrozil aj nepopulárny "kanár".V druhom sete favoritka po brejku viedla 2:0, ale tento náskok si neudržala. V koncovke za stavu 4:5 ešte raz stratila svoje podanie a nečakane hladko prehrala. "Nikdy predtým som nehrala na olympijských hrách a zrejme som to neuniesla," dodala Osaková.Vondroušová je finalistka Roland Garros spred dvoch rokov, ale aktuálne je v rebríčku až na 42. mieste. Aj sama priznala, že favorizovaná súperka jej to nervozitou a chybami dosť uľahčila. Na nevynútené chyby to bolo 10:32 z pohľadu českej hráčky. "Naozaj to mala ťažké, tlak na ňu doma na olympiáde bol obrovský. Také niečo si ani neviem predstaviť," podotkla 22-ročná Češka."Už som dvakrát zdolala aj Simonu Halepovú, ale Naomi Osaková je môj najväčší úlovok. Verila som si proti nej, ale na konci som už mala nervy po nepremenených mečbaloch. Som veľmi rada, že som to zvládla vo dvoch setoch," doplnila Vondroušová. Jej súperkou vo štvrťfinále bude Španielka Paula Badosová.Hoci slovenskí tenisti už na OH 2020 oficiálne skončili svoje účinkovanie, jedna hráčka so slovenským pôvodom predsa ešte pokračuje. Švajčiarka Belinda Bencicová, ktorá má slovenských rodičov aj priateľa, v osemfinále vyradila víťazku tohtoročného Roland Garros a veľkú českú nádej Barboru Krejčíkovú 1:6, 6:2, 6:3."Po prvom sete ako keby mi došla šťava. Moje údery boli zrazu krátke, stratila som herný rytmus a súperke už viac neublížila. Belinda zvíťazila zaslúžene," komentovala Krejčíková na webe iDnes.cz. Bencicová si neskôr po boku Viktorije Golubicovej vybojovala aj postup do štvrťfinále štvorhry.