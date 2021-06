ME vo futbale 2020 (hrá sa 2021): Kompletný program a výsledky

Európsky šampionát sa koná v jedenástich mestách (Rím, Baku, Kodaň, Petrohrad, Londýn, Bukurešť, Amsterdam, Glasgow, Sevilla, Mníchov, Budapešť) a Slovensko je v základnej E-skupine, kde nastúpi postupne proti Poľsku, Švédsku (oba zápasy sa hrajú v Petrohrade) a Španielsku (dejiskom zápasu je Sevilla).

Pôvodne mal byť spoluorganizátorom aj Dublin, no nedokázal garantovať účasť fanúšikov a vzdal sa usporiadateľských práv. Práve v írskej metropole malo pôvodne hrať aj Slovensko, no prvé dva jeho zápasy v E-skupine sa presunuli do Petrohradu, tretie absolvuje v Seville namiesto Bilbaa.