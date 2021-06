Podkonický je novým trénerom slovenských hokejistov do 20 rokov, so zväzom sa dohodol počas MS v Rige

Pravá ruka Oremusa

Viesť bude aj trio hráčov z MS

5.6.2021 (Webnoviny.sk) - Novým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov sa stal Andrej Podkonický . Ako uvádza web hockeyslovakia.sk, 43-ročný Zvolenčan na tomto poste vystrieda Róberta Petrovického , ktorý reprezentačnú "dvadsiatku" viedol od leta 2019.V Podkonického realizačnom tíme bude Martin Štrbák, meno druhého asistenta bude známe v najbližších dňoch.Dohoda medzi Podkonickým a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) sa zrodila počas svetového šampionátu v lotyšskej Rige, kde niekdajší útočník so skúsenosťami aj zo zámorskej NHL asistoval kanadskému koučovi slovenského mužstva Craigovi Ramsaymu V nedávno skončenej extraligovej sezóne 2020/2021 bol "pravou rukou" Petra Oremusa na striedačke majstrovského HKM Zvolen.„Veľmi sa teším. Rokovania prebehli počas majstrovstiev sveta, na ktorých mi Miro Šatan (prezident SZĽH, pozn.) predostrel ponuku. Bol som za ňu rád, dlho som o nej nepremýšľal. Uvedomujem si, že trénovať druhý najvyšší tím v reprezentačnej hierarchii je veľká výzva a zároveň zodpovednosť. Na prácu sa teším,“ povedal Podkonický pre hockeyslovakia.sk po prílete z Rigy.Na novej pozícii by mal viesť aj trio hráčov, ktorí boli súčasťou A-mužstva na tohtoročných MS - Šimona Nemca, Samuela Kňažka a Juraja Slafkovského.„Je skvelé, že chlapci boli na majstrovstvách sveta v Rige a mohli to zažiť v takom mladom veku. Získané skúsenosti im veľmi pomôžu v kariérnom rozvoji. Rátame s nimi ako s lídrami a ťahúňmi ´dvadsiatky´ v nasledujúcej sezóne,“ doplnil Podkonický.