Tréner Kukučka má pred zápasom o postup dilemu, slovenskí hádzanári musia Rusov zdolať o šesť gólov

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v hádzanej sa na "domácich" majstrovstvách Európy v Košiciach dočkali premiérového triumfu. V sobotňajšom podvečernom zápase F-skupiny zvíťazili nad mužstvom Litvy 31:26 a zostali v hre o prienik do ďalšej fázy.Kormidelníka tímu SR Petra Kukučku potešilo, že jeho zverenci hrali vynikajúco v obrane. Platilo to predovšetkým v prvom polčase, ktorý vyhrali 15:8. "Naši brankári Marián Žernovič i Teodor Paul sú výborní. Zastali si svoje miesto, pomohla im aj obrana a oni mali dobre načítaných strelcov súpera," priznal po stretnutí na webe slovakhandball.sk slovenský tréner a podotkol, že pred záverečným duelom skupiny proti Rusku bude mať dilemu, koho postaví do bránky od začiatku stretnutia.Prvýkrát sa na tomto šampionáte v slovenskom drese predstavil Oliver Rábek. Tromi gólmi pomohol ukončiť 10-zápasovú šnúru prehier slovenského mužstva. Predtým Slováci vyhrali ešte 11. januára 2020 na Faerských ostrovoch (27:26), pričom z víťazstva sa radovali po dvoch rokoch a štyroch dňoch. "Každý strelený gól na ME je cenný. Teším sa, že prvý krok, ktorý sme mali za úlohu, sme zvládli. Je to zásluha celého tímu. Od začiatku sme ťahali, brankári výborne chytali a bolo sa na čo pozerať," poznamenal 204 centimetrov vysoký hráč prešovského Tatrana.Hádzanári Litvy po druhej prehre už nemôžu postúpiť do jednej zo štvrťfinálových skupín. Vystúpenie v košickej základnej skupine zakončia slovenskí hádzanári súbojom proti Rusom v pondelok 17. januára od 18.00 h. Keďže Rusi v sobotňajšom večernom vystúpení pomerne prekvapujúco zdolali Nórov 23:22, Slováci, ktorí pri vstupe do šampionátu podľahli severskému tímu (25:35), budú musieť na postup vyhrať nad "zbornou" minimálne o šesť gólov."Pondelkový duel s Rusmi bude ešte ťažší ako proti Litovčanom," zaprognózoval si robustný pivot Martin Slaninka, ktorý proti pobaltskému súperovi skóroval dvakrát.