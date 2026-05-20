Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Hanba pre niekdajšieho tenistu Zelenaya, dostal trest za pokus o korupciu
20.5.2026 (SITA.sk) - Na grandslamových turnajoch bolo maximom Igora Zelenaya 3. kolo štvorhry, dostal sa do neho štyrikrát. Hráčsku kariéru ukončil v decembri 2024.
Bývalý slovenský tenista Igor Zelenay si už ako tréner spravil poriadnu hanbu. Dostal totiž pokutu 5-tisíc dolárov (cca 4310 eur) a dištanc na 9 mesiacov za pokus o korupciu. Aktuálne 44-ročný rodák z Trenčína súhlasil s trestom a potvrdila ho Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) na svojom webe.
Zelenay sa pokúsil o "odkúpenie" voľnej karty v mene tenistu, ktorého trénuje. A to je v rozpore s pravidlami. Dlhoročný daviscupový reprezentant sa rozhodol neodvolať voči spomenutému postihu.
Igor Zelenay sa ešte ako hráč špecializoval na štvorhru, v ktorej bol najvyššie na 50. mieste rebríčka v júli 2009. Vo dvojhre sa najvyššie vyšplhal na 279. priečku. Na okruhu ATP získal jeden deblový titul, v ruskom Petrohrade v septembri 2019 uspel po boku Inda Divija Šarana.
Na grandslamových turnajoch bolo jeho maximom 3. kolo štvorhry, dostal sa do neho štyrikrát. Hráčsku kariéru ukončil v decembri 2024.
Zdroj: SITA.sk - Hanba pre niekdajšieho tenistu Zelenaya, dostal trest za pokus o korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Už sa nesmejete, odkazuje Saka kritikom. Londýnsky Arsenal po 22 rokoch ukončil čakanie na titul v Premier League
V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro
