 24hod.sk    Šport

20. mája 2026

Hanba pre niekdajšieho tenistu Zelenaya, dostal trest za pokus o korupciu



Na grandslamových turnajoch bolo maximom Igora Zelenaya 3. kolo štvorhry, dostal sa do neho štyrikrát. Hráčsku kariéru ukončil v decembri 2024. Bývalý slovenský tenista Igor Zelenay si už ako tréner ...



20.5.2026 (SITA.sk) - Na grandslamových turnajoch bolo maximom Igora Zelenaya 3. kolo štvorhry, dostal sa do neho štyrikrát. Hráčsku kariéru ukončil v decembri 2024.


Bývalý slovenský tenista Igor Zelenay si už ako tréner spravil poriadnu hanbu. Dostal totiž pokutu 5-tisíc dolárov (cca 4310 eur) a dištanc na 9 mesiacov za pokus o korupciu. Aktuálne 44-ročný rodák z Trenčína súhlasil s trestom a potvrdila ho Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) na svojom webe.

Zelenay sa pokúsil o "odkúpenie" voľnej karty v mene tenistu, ktorého trénuje. A to je v rozpore s pravidlami. Dlhoročný daviscupový reprezentant sa rozhodol neodvolať voči spomenutému postihu.

Igor Zelenay sa ešte ako hráč špecializoval na štvorhru, v ktorej bol najvyššie na 50. mieste rebríčka v júli 2009. Vo dvojhre sa najvyššie vyšplhal na 279. priečku. Na okruhu ATP získal jeden deblový titul, v ruskom Petrohrade v septembri 2019 uspel po boku Inda Divija Šarana.

Na grandslamových turnajoch bolo jeho maximom 3. kolo štvorhry, dostal sa do neho štyrikrát. Hráčsku kariéru ukončil v decembri 2024.



Zdroj: SITA.sk - Hanba pre niekdajšieho tenistu Zelenaya, dostal trest za pokus o korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.

