20. mája 2026

V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro


20.5.2026 (SITA.sk) - Vlci Žilina predĺžili zmluvy s triom slovenských hráčov do ďalšej sezóny.


Hokejový klub Vlci Žilina už predstavil viacero zaujímavých posíl pred novou sezónou.

Po príchodoch slovenských útočníkov Mareka Hecla, Tomáša Töröka a Petra Repčíka a tiež angažovaní Kanaďanov Branta Harrisa a Bretta Ritchieho sa v Žiline rozhodli predĺžiť zmluvy s viacerými slovenskými hráčmi, ktorí patria k oporám tímu.

Stotožnená vízia


V Žiline aj naďalej zostávajú obranca Daniel Gachulinec a útočník Miroslav Mucha. Ešte o deň skôr klub oznámil pokračovanie spolupráce s Patrikom Koyšom, ktorý začne pod Dubňom už siedmu sezónu. Hokejisti Žiliny v minulej sezóne Tipsport ligy nenadviazali na bronzovú nováčikovskú, s play-off sa rozlúčili vo štvrťfinále po prehre s Popradčanmi 2:4.

"Sú to lokálni hráči, ktorí nám dali dôveru pred prvou extraligovou sezónou. Od prvého dňa sa stotožnili s víziou klubu aj nárokmi, ktoré kladieme na jednotlivcov i celý tím,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný k udržaniu Slovákov v tíme na webe Vlci Žilina.


Prirodzený líder


Daniel Gachulinec odohral v základnej časti sezóny 2025/2026 spolu 52 zápasov, nazbieral v nich 19 bodov za 6 gólov a 13 asistencií. V play-off proti Popradu pridal ďalších šesť štartov. V drese Vlkov absolvuje už tretiu sezónu.

"Jedna z hlavných opôr v defenzíve a prirodzený líder. Gacho je príklad bojovníka, ktorý je pre tímový úspech ochotný ísť až na hranicu svojich možností,“ skonštatoval Skladaný.


Poctivosť a fyzička


Miroslav Mucha nastúpil v základnej časti v 50 zápasoch, v ktorých nazbieral 24 bodov za 8 gólov a 16 asistencií. V play-off pridal päť štartov a jeden presný zásah. Aj jeho čaká už tretia sezóna v žilinskom tíme.

"Počas extraligových sezón bol súčasťou jednej z našich najefektívnejších formácií. Jeho hra stojí na poctivosti, fyzickej pripravenosti a dôraze v osobných súbojoch. Veríme, že bez zranení dokáže svoj potenciál v týchto oblastiach opäť posunúť,“ dodal Skladaný.


Zdroj: SITA.sk - V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro © SITA Všetky práva vyhradené.

