Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
Včera Archív správ Nastavenia
20. mája 2026
V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro
Vlci Žilina predĺžili zmluvy s triom slovenských hráčov do ďalšej sezóny. Hokejový klub Vlci Žilina už predstavil viacero zaujímavých posíl pred novou sezónou. Po príchodoch ...
Hokejový klub Vlci Žilina už predstavil viacero zaujímavých posíl pred novou sezónou.
Po príchodoch slovenských útočníkov Mareka Hecla, Tomáša Töröka a Petra Repčíka a tiež angažovaní Kanaďanov Branta Harrisa a Bretta Ritchieho sa v Žiline rozhodli predĺžiť zmluvy s viacerými slovenskými hráčmi, ktorí patria k oporám tímu.
Stotožnená vízia
V Žiline aj naďalej zostávajú obranca Daniel Gachulinec a útočník Miroslav Mucha. Ešte o deň skôr klub oznámil pokračovanie spolupráce s Patrikom Koyšom, ktorý začne pod Dubňom už siedmu sezónu. Hokejisti Žiliny v minulej sezóne Tipsport ligy nenadviazali na bronzovú nováčikovskú, s play-off sa rozlúčili vo štvrťfinále po prehre s Popradčanmi 2:4.
"Sú to lokálni hráči, ktorí nám dali dôveru pred prvou extraligovou sezónou. Od prvého dňa sa stotožnili s víziou klubu aj nárokmi, ktoré kladieme na jednotlivcov i celý tím,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný k udržaniu Slovákov v tíme na webe Vlci Žilina.
Prirodzený líder
Daniel Gachulinec odohral v základnej časti sezóny 2025/2026 spolu 52 zápasov, nazbieral v nich 19 bodov za 6 gólov a 13 asistencií. V play-off proti Popradu pridal ďalších šesť štartov. V drese Vlkov absolvuje už tretiu sezónu.
"Jedna z hlavných opôr v defenzíve a prirodzený líder. Gacho je príklad bojovníka, ktorý je pre tímový úspech ochotný ísť až na hranicu svojich možností,“ skonštatoval Skladaný.
Poctivosť a fyzička
Miroslav Mucha nastúpil v základnej časti v 50 zápasoch, v ktorých nazbieral 24 bodov za 8 gólov a 16 asistencií. V play-off pridal päť štartov a jeden presný zásah. Aj jeho čaká už tretia sezóna v žilinskom tíme.
"Počas extraligových sezón bol súčasťou jednej z našich najefektívnejších formácií. Jeho hra stojí na poctivosti, fyzickej pripravenosti a dôraze v osobných súbojoch. Veríme, že bez zranení dokáže svoj potenciál v týchto oblastiach opäť posunúť,“ dodal Skladaný.
Zdroj: SITA.sk - V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro © SITA Všetky práva vyhradené.
