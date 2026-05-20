Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Už sa nesmejete, odkazuje Saka kritikom. Londýnsky Arsenal po 22 rokoch ukončil čakanie na titul v Premier League
"The Gunners" získali prvú ligovú trofej od roku 2004 a umlčali kritikov, ktorí hovorili o slabej mentalite. Anglický futbalový klub Arsenal FC sa stal majstrom Premier League prvýkrát po viac ako dvoch ...
20.5.2026 (SITA.sk) - "The Gunners" získali prvú ligovú trofej od roku 2004 a umlčali kritikov, ktorí hovorili o slabej mentalite.
Anglický futbalový klub Arsenal FC sa stal majstrom Premier League prvýkrát po viac ako dvoch dekádach, pričom Bukayo Saka vyhlásil, že kritici "už sa nad tímom nesmejú". "The Gunners" na tréningovom ihrisku v londýnskom Colney sledovali utorkový večerný zápas Manchestru City s Bournemouthom (1:1), po ktorom má Arsenal na čele tabuľke nedostižný náskok štyroch bodov. Na programe je už len jedno kolo.
V rámci osláv sa tisíce priaznivcov zišli na Emirates Stadium a zapálili ohňostroje aj svetlice. Hráči Arsenalu, ktorí boli tri predchádzajúce sezóny vicemajstri, čelili počas sezóny obvineniam z nedostatku chuti a schopnosti zvládať tlak, najmä po aprílovej prehre 1:2 v Manchestri. Po spomenutom zaváhaní však Londýnčania vyhrali štyri ligové zápasy bez inkasovaného gólu.
Tréner Mikel Arteta sa pridal k elitnej skupine, ktorá vyhrala anglickú ligu ako hráč aj tréner. Klub prevzal v roku 2019 v čase krízy, na ihrisku Colney inštaloval špeciálnu čiernu trofej Premier League, ktorá sa rozsvieti iba v prípade, že Arsenal získa titul. Práve toto svetlo si Saka vychutnal vo videu na instagrame, v ktorom zdôraznil, že po 22 rokoch sa už kritici nesmejú. "Nechajte to rozžiariť, nech to svieti," vyzval 24-ročný futbalista.
Ďalší odchovanec klubovej akadémie Myles Lewis-Skelly nazval kritikov "plničmi fliaš" a vtipne poznamenal, že teraz Gunners "držia fľašu šampanského". Bývalý kouč klubu Arséne Wenger, ktorý s týmto klubom získal tri ligové tituly vrátane legendárneho ročníka 2004 bez jedinej prehry, hráčom tiež zablahoželal k úspechu.
Tréner Manchestru City Pep Guardiola ako bývalý Artetov kolega bol medzi prvými, kto gratuloval Arsenalu za ťažko vybojovaný triumf a ocenil tvrdú prácu konkurenta.
Trofej dostanú hráči Arsenalu po poslednom zápase sezóny na ihrisku Crystal Palace. Tím však ešte čaká možnosť získať double, keďže v sobotu 30. mája vo finále Ligy majstrov v Budapešti vyzve obhajcu titulu Paríž Saint-Germain. Londýnčania v tejto súťaži ešte nezískali trofej ani raz.
Zdroj: SITA.sk - Už sa nesmejete, odkazuje Saka kritikom. Londýnsky Arsenal po 22 rokoch ukončil čakanie na titul v Premier League © SITA Všetky práva vyhradené.
Reklama na vodku ju vyjde draho. Cibulkovú začnú vyšetrovať, mohla porušiť zákony a tvrdila, že ide o fit drink – VIDEO, FOTO
Hanba pre niekdajšieho tenistu Zelenaya, dostal trest za pokus o korupciu
