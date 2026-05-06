Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Hancko prežíva náročné mesiace. Po vypadnutí z LM hovoril aj o neúspechu v baráži o MS so Slovenskom – VIDEO, FOTO
Slovenský futbalista Dávid Hancko si nezahrá finále Ligy majstrov v aktuálnej sezóne. Jeho Atlético Madrid podľahlo Arsenalu Londýn na jeho trávniku najtesnejšie 0:1.
Prvý zápas v španielskej metropole sa skončil remízou 1:1, a preto o jeden zásah postúpili "kanonieri" do vysneného súboja o "ušatú trofej".
Súpera zatiaľ nepoznajú, vo večernej odvete na seba narazia Bayern Mníchov a PSG. Prvý duel sa skončil divokou "prestrelkou" 5:4 v prospech francúzskeho klubu.
Dvadsaťosemročný obranca odohral obe semifinálové stretnutia proti Arsenalu, no so svojimi výkonmi zrejme nemohol byť úplne spokojný - najmä súboj na domácom trávniku.
Spôsobil tam dve penalty pre hosťujúci celok, no VAR jedno rozhodnutie zrušil. V Londýne odohral o čosi lepší zápas, no po zápase bolo na ňom bádať obrovské sklamanie.
"Neviem, či som bol niekedy takto nervózny pred zápasom. Samozrejme, cítim sa sebavedomo a cítim, že sem patrím a chcem odohrať svoj najlepší duel. No samozrejme cítite, že takýto zápas je niečo viac," začal Hancko v pozápasovom rozhovore.
Je smutný za starších spoluhráčov, ktorí pomaly končia svoje kariéry. Spomenul najmä Antoineho Griezmanna, ktorý po sezóne prestúpi do americkej MLS.
"Verím, že máme silnú a mladú partiu hráčov, takže dúfam, že sa v najbližších rokoch sem dostaneme a urobíme všetko pre to, aby sme spravili ten posledný krok," povedal rodák z Prievidze.
Spomenul náročné posledné mesiace, keď sa všetko nepekné akoby zbehlo naraz. Všetko to na neho teraz doľahlo a nie je to jednoduché.
"Pred mesiacom sme sa so Slovenskom nedokázali kvalifikovať na majstrovstvá sveta, potom som bol zranený, prehrali sme finále Španielskeho pohára. Nie sú to jednoduché mesiace," dodal Hancko s tým, že ho teší aspoň to, že sa rýchlo uzdravil.
Slovenský futbalista Dávid Hancko si nezahrá finále Ligy majstrov v aktuálnej sezóne. Jeho Atlético Madrid podľahlo Arsenalu Londýn na jeho trávniku najtesnejšie 0:1.
Prvý zápas v španielskej metropole sa skončil remízou 1:1, a preto o jeden zásah postúpili "kanonieri" do vysneného súboja o "ušatú trofej".
Súpera zatiaľ nepoznajú, vo večernej odvete na seba narazia Bayern Mníchov a PSG. Prvý duel sa skončil divokou "prestrelkou" 5:4 v prospech francúzskeho klubu.
Veľká nervozita
Dvadsaťosemročný obranca odohral obe semifinálové stretnutia proti Arsenalu, no so svojimi výkonmi zrejme nemohol byť úplne spokojný - najmä súboj na domácom trávniku.
Spôsobil tam dve penalty pre hosťujúci celok, no VAR jedno rozhodnutie zrušil. V Londýne odohral o čosi lepší zápas, no po zápase bolo na ňom bádať obrovské sklamanie.
"Neviem, či som bol niekedy takto nervózny pred zápasom. Samozrejme, cítim sa sebavedomo a cítim, že sem patrím a chcem odohrať svoj najlepší duel. No samozrejme cítite, že takýto zápas je niečo viac," začal Hancko v pozápasovom rozhovore.
Nepostup na MS se Slovenskem, zranění a prohra ve finále poháru, teď vypadnutí v semifinále Ligy mistrů. ❌
"Teď to nejsou jednoduché měsíce,” řekl po odvetě s Arsenalem Dávid Hancko. ????????#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/MBx3oM3yzg
— Nova Sport (@novasport_cz) May 5, 2026
Je smutný za starších spoluhráčov, ktorí pomaly končia svoje kariéry. Spomenul najmä Antoineho Griezmanna, ktorý po sezóne prestúpi do americkej MLS.
"Verím, že máme silnú a mladú partiu hráčov, takže dúfam, že sa v najbližších rokoch sem dostaneme a urobíme všetko pre to, aby sme spravili ten posledný krok," povedal rodák z Prievidze.
Spomenul náročné posledné mesiace, keď sa všetko nepekné akoby zbehlo naraz. Všetko to na neho teraz doľahlo a nie je to jednoduché.
"Pred mesiacom sme sa so Slovenskom nedokázali kvalifikovať na majstrovstvá sveta, potom som bol zranený, prehrali sme finále Španielskeho pohára. Nie sú to jednoduché mesiace," dodal Hancko s tým, že ho teší aspoň to, že sa rýchlo uzdravil.
Zdroj: SITA.sk - Hancko prežíva náročné mesiace. Po vypadnutí z LM hovoril aj o neúspechu v baráži o MS so Slovenskom – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Infantino bráni ceny vstupeniek pre tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale
S kým by ho Lintner porovnal? Slafkovský je skrátka Slafkovský, je to hviezda prvého kalibru – VIDEO
