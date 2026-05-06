Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Infantino bráni ceny vstupeniek pre tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale
Prezident FIFA zdôrazňuje, že vysoké ceny odrážajú trhový dopyt a právne možnosti USA.
6.5.2026 (SITA.sk) - Prezident FIFA zdôrazňuje, že vysoké ceny odrážajú trhový dopyt a právne možnosti USA.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino obhajuje ceny vstupeniek na tohtoročné majstrovstvá sveta a zdôraznil, že svetová futbalová organizácia musí využiť právne rámce USA, ktoré umožňujú prepredaj lístkov za ceny výrazne prevyšujúce ich nominálnu hodnotu.
FIFA bola v poslednom čase terčom kritiky za vysoké ceny vstupeniek na svetový šampionát. Organizácia fanúšikov Football Supporters Europe (FSE) označila cenovú politiku za "vydieračskú" a "obrovskú zradu", v marci podala na FIFA podnet Európskej komisii s obvinením z prekročenia primeraných cien vstupeniek.
Na oficiálnom webe FIFA Marketplace sa dokonca uvádzali lístky na finále 19. júla v New Yorku za viac než dva milióny dolárov za kus.
Na konferencii Milken Institute Global v Beverly Hills šéf FIFA vysvetlil, že takto vysoké ceny vznikajú v dôsledku veľkého záujmu o sledovanie majstrovstiev sveta. "Ak niekto ponúka vstupenky na prepredaj za dva milióny dolárov, neznamená to, že takéto sú ich reálne ceny, ani že ich niekto takto kúpi. A ak niekto zaplatí túto sumu, osobne mu prinesiem hot dog a Coca-Colu, aby si to užil," povedal Infantino.
Fanúšikovia porovnávajú ceny tohtoročných vstupeniek s tými z MS 2022 v Katare, kde najdrahší lístok na finále stál približne 1600 dolárov, zatiaľ čo v roku 2026 je najdrahší lístok na finále pôvodne zhruba za 11-tisíc dolárov.
Infantino trval na tom, že takýto nárast cien je odôvodnený. "Musíme sa pozerať na trh - nachádzame sa v najrozvinutejšom zábavnom sektore na svete a musíme uplatniť trhové ceny. V USA je povolený prepredaj lístkov, takže ak by sme predávali vstupenky príliš lacno, dostali by sa na prepredaj za oveľa vyššie sumy," vysvetlil.
Podľa jeho slov FIFA evidovala viac ako 500 miliónov žiadostí o lístky na MS 2026, zatiaľ čo pre MS v rokoch 2018 a 2022 to bolo spolu menej než 50 miliónov.
Dodal, že 25 percent vstupeniek na skupinovú časť má cenu pod 300 dolárov a porovnal to s cenami vstupeniek na americké univerzitné športy, kde nie je možné vidieť zápas za menej než 300 dolárov. "A toto sú predsa majstrovstvá sveta," uzavrel Infantino.
Zdroj: SITA.sk - Infantino bráni ceny vstupeniek pre tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale © SITA Všetky práva vyhradené.
