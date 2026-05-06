Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
Včera Archív správ Nastavenia
06. mája 2026
Hantavírus: evakuácie pokračujú, WHO sleduje desiatky kontaktov, riziko podľa expertov zostáva nízke
Prevádzkovateľ lode Oceanwide Expeditions medzičasom oznámil, že na palubu smerujú dvaja špecialisti na infekčné choroby z Holandska. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre ...
6.5.2026 (SITA.sk) - Prevádzkovateľ lode Oceanwide Expeditions medzičasom oznámil, že na palubu smerujú dvaja špecialisti na infekčné choroby z Holandska.
Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie, medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Hovorkyňa WHO Ann Lindstrandová uviedla: „Všetci traja sú v stabilnom stave a jeden z nich nemá žiadne príznaky.“
Zásah prebieha v koordinácii s viacerými krajinami. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdil, že „traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosť v Holandsku“, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. Zároveň zdôraznil, že „celkové riziko pre verejné zdravie zostáva nízke“.
Medzitým sa situácia skomplikovala aj logisticky. Let, ktorý mal evakuovať chorého lekára z lode smerom na Kanárske ostrovy, bol zrušený. Regionálne úrady uviedli, že nemajú dostatok informácií o rizikách spojených s plánovaným príchodom plavidla do oblasti. Práve Kanárske ostrovy mali byť pôvodne najbližším bodom s potrebnou zdravotnou infraštruktúrou.
Prevádzkovateľ lode Oceanwide Expeditions zároveň oznámil, že na palubu smerujú dvaja špecialisti na infekčné choroby z Holandska, ktorí sa k posádke pridajú po úspešnom presune pacientov. Na lodi už predtým pôsobil aj ďalší lekár.
Zdravotná situácia na palube sa týka aj konkrétnych prípadov s ťažším priebehom. Dvaja z evakuovaných mali „akútne príznaky“, pričom tretia osoba bola v úzkom kontakte s pasažierom, ktorý na palube zomrel 2. mája.
