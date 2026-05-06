 Meniny má Hermína
 24hod.sk    Zo zahraničia

06. mája 2026

Hantavírus: evakuácie pokračujú, WHO sleduje desiatky kontaktov, riziko podľa expertov zostáva nízke


Tagy: Atlantický oceán Hantavírus Výletná loď

Prevádzkovateľ lode Oceanwide Expeditions medzičasom oznámil, že na palubu smerujú dvaja špecialisti na infekčné choroby z Holandska. Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Prevádzkovateľ lode Oceanwide Expeditions medzičasom oznámil, že na palubu smerujú dvaja špecialisti na infekčné choroby z Holandska.


Situácia na výletnej lodi MV Hondius, ktorá sa ocitla v centre medzinárodného zdravotného incidentu, sa ďalej vyvíja a komplikuje. Výskyt hantavírusu na palube vyvolal evakuácie, medzinárodné trasovanie kontaktov a zásah odborníkov aj zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

V stredu pokračovali evakuácie troch osôb z lode, ktorá naďalej kotví pri Kapverdách. WHO potvrdila, že ide o dvoch členov posádky a jedného ďalšieho pasažiera. Hovorkyňa WHO Ann Lindstrandová uviedla: „Všetci traja sú v stabilnom stave a jeden z nich nemá žiadne príznaky.“

Zásah prebieha v koordinácii s viacerými krajinami. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus potvrdil, že „traja pacienti s podozrením na prípady hantavírusu boli evakuovaní z lode a sú na ceste za lekárskou starostlivosť v Holandsku“, čo umožní lodi pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy. Zároveň zdôraznil, že „celkové riziko pre verejné zdravie zostáva nízke“.

Špecialisti na infekčné choroby sú na ceste


Medzitým sa situácia skomplikovala aj logisticky. Let, ktorý mal evakuovať chorého lekára z lode smerom na Kanárske ostrovy, bol zrušený. Regionálne úrady uviedli, že nemajú dostatok informácií o rizikách spojených s plánovaným príchodom plavidla do oblasti. Práve Kanárske ostrovy mali byť pôvodne najbližším bodom s potrebnou zdravotnou infraštruktúrou.

Prevádzkovateľ lode Oceanwide Expeditions zároveň oznámil, že na palubu smerujú dvaja špecialisti na infekčné choroby z Holandska, ktorí sa k posádke pridajú po úspešnom presune pacientov. Na lodi už predtým pôsobil aj ďalší lekár.

Zdravotná situácia na palube sa týka aj konkrétnych prípadov s ťažším priebehom. Dvaja z evakuovaných mali „akútne príznaky“, pričom tretia osoba bola v úzkom kontakte s pasažierom, ktorý na palube zomrel 2. mája.

Zdroj: SITA.sk - Hantavírus: evakuácie pokračujú, WHO sleduje desiatky kontaktov, riziko podľa expertov zostáva nízke © SITA Všetky práva vyhradené.

