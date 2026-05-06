Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
KOOPERATIVA vlani vyplatila klientom takmer 437 miliónov eur a potvrdila pozíciu lídra poistného trhu
Poisťovňa KOOPERATIVA vlani svojim klientom vyplatila poistné plnenia v rekordnej výške 436,9 milióna eur – o takmer 11 % viac ako v roku 2024. Hospodársky rok 2025 uzavrela s historickým prekročením hranice 800 miliónov eur v objeme predpísaného poistného, čo je potvrdením jej dlhodobej stability na slovenskom poistnom trhu.
Uplynulý rok bol pre najväčšiu slovenskú poisťovňu obdobím pokračujúcej modernizácie a intenzívneho prehlbovania automatizácie a digitalizácie kľúčových firemných procesov. Poisťovňa KOOPERATIVA vlani vybavila celkovo 238 561 škodových udalostí, takmer o 20-tisíc viac ako v predchádzajúcom roku. V náročných životných situáciách svojim klientom v rámci životného poistenia vyplatila 212,4 milióna eur (medziročný nárast o 1,8 %), zatiaľ čo z neživotného poistenia smerovalo k poistencom 224,5 milióna eur. Práve v neživotnom segmente KOOPERATIVA zaznamenala výrazný, viac než 20-percentný nárast objemu vyplatených prostriedkov, pričom najväčší podiel na tomto náraste majú plnenia z povinného zmluvného poistenia (PZP), ďalej vyplatené plnenia z havarijného a zdravotného poistenia či poistenia majetku podnikateľov.
"Pohľad na posledných päť rokov ukazuje, že objem peňazí, ktoré vyplácame našim klientom, má stabilne stúpajúcu tendenciu. Napriek dočasnému útlmu počas pandemických rokov 2020 až 2022, kedy aktivita v ekonomike poklesla, sa objemy vyplateného plnenia opäť vrátili k rastu. Od roku 2019 tak priemerný ročný objem vyplatených prostriedkov rastie tempom 4,7 % v neživotnom a 2,8 % v životnom poistení. Je to najlepší dôkaz toho, že sme pre našich klientov dôveryhodným a spoľahlivým partnerom v rôznorodých životných situáciách," dopĺňa dáta Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.
Rok 2025 rečou čísel: Rekordné hospodárske výsledky
Hospodárske výsledky poisťovne rovnako potvrdzujú jej pozíciu jednotky na trhu, a tiež silu jej značky aj dôvery klientov. V roku 2025 dosiahla KOOPERATIVA predpísané poistné vo výške 808,9 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,2 %. Zisk pred zdanením dosiahol 87,5 mil. eur s medziročným zvýšením o 27,8 %. Po zdanení poisťovňa vykázala zisk vo výške 65,1 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 22 %. Okrem toho KOOPERATIVA odviedla zo svojich tržieb 18,5 mil. eur na dani z poistenia a ďalších 13,8 mil. eur na odvode z povinného zmluvného poistenia.
Oba segmenty, životné aj neživotné poistenie, stabilne rástli. V oblasti životného poistenia zostáva KOOPERATIVA najväčším hráčom na trhu s objemom poistného 363,5 mil. eur.
V neživotnom poistení poisťovňa dosiahla objem predpísaného poistného 445,4 mil. eur s medziročným nárastom o 10,5 %. Najväčší podiel v neživotnom poistení patrí PZP, kde predpísané poistné dosiahlo výšku 174,2 mil. eur a medziročne narástlo o 12,2 %, nasledované havarijným poistením, kde je predpísané poistné na úrovni 141,0 mil. eur, čo predstavuje medziročný rast o 11,1 percent. Pozitívny trend sa výrazne prejavil aj v zdravotnom a cestovnom poistení, kde predpísané poistné dosiahlo sumu 16,5 mil. eur s najvyšším medziročným nárastom o 50,3 %.
"V aktuálne náročnom a rýchlo sa meniacom trhovom prostredí KOOPERATIVA dosiahla výsledky, ktoré podčiarkujú jej stabilitu, odolnosť a schopnosť rásť v súlade s potrebami moderného poisťovníctva," uzatvára Vladimír Bakeš.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 230 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2025 úroveň 28,5 percenta.
