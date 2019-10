Harabin sa odmieta vzdať funkcie sudcu, odvoláva sa na európske právo

Štefan Harabin, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 13. októbra (TASR) – Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý vstúpil do politiky, sa odmieta vzdať funkcie sudcu. Naďalej trvá na tom, že sa mu funkcia iba pozastaví. Umožňuje mu to podľa neho európske právo. Predseda KDH Alojz Hlina ho za to kritizuje a vyčíta mu jeho súdne kauzy. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.citoval Hlina zákon. Dodal, že sa kvôli Harabinovi zákon novelizoval, aby sa vysvetlila aktívna politická činnosť.dodal predseda KDH.Harabin kritizoval Hlinu, že sa ide spájať s. Narážal na spoluprácu KDH s koalíciou PS-Spolu.doplnil Harabin. Za konzervatívnu stranu nepovažuje ani SNS pre osnovy v školách, ktoré majú podporovať LGBT ideológiu.Hlina kritizoval Harabina za jeho súdne rozhodnutia. Poukázal na viaceré rozsudky. Napríklad na rozsudok, ktorým Harabin podľa Hlinu zničil istému kňazovi život.