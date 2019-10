Rusko chce predávať ropu a plyn za eurá a ruble

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. októbra (TASR) - Rusko uvažuje o možnostiach účtovania predaja energií v eurách a rubľoch. Ruský minister hospodárstva Maxim Oreškin povedal, že Moskva uvažuje pri obchodoch s energiami o alternatívach k americkému doláru. Tieto transakcie by sa mohli účtovať v eurách alebo rubľoch. To by znížilo závislosť od dolára a obmedzilo dosah ekonomických sankcií USA.povedal Oreškin v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT). Rusko bude podľa neho môcť predávať energie v lokálnej mene a poukázal na popularitu domácich dlhopisov, keď z dlhopisov denominovaných v rubľoch 29 % vlastnia zahraniční investori.Oreškin uviedol, že Rusko by chcelo raz predávať ropu a plyn za ruble. Jediným problémom je vyhnúť sa vysokým nákladom. Ak sa však vytvorí potrebná finančná infraštruktúra a náklady na jej vytvorenie nebudú vysoké, Moskva by skúsila účtovať predaj energií v rubľoch.Kremľom kontrolovaný Gazprom vlani do Európy vyviezol plyn v hodnote 51 miliárd USD (46,18 miliardy eur) a štátom kontrolovaná Rosnefť exportovala 123,7 milióna ton ropy.Moskva sa snaží znížiť dôsledky ekonomických sankcií USA prostredníctvom dedolarizácie. V jej rámci ministerstvo financií emituje nové dlhopisy v eurách alebo rubľoch. Centrálna banka v priebehu uplynulých 18 mesiacov znížila objem dlhopisov americkej vlády vo svojom portfóliu z 96 miliárd USD len na 8 miliárd USD.(1 EUR = 1,1043 USD)