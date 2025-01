Harabin sa opäť postaví pred súd. Tentokrát za schvaľovanie ruskej invázie na Ukrajinu

Nakoniec nedošlo ani k prednesu obžaloby

Ruský útok na Ukrajinu nemôže byť považovaný za agresiu

8.1.2025 (SITA.sk) - Bývalý sudca, exminister spravodlivosti a bývalý šéf Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin by sa mal 22. januára opätovne postaviť pred súd vo veci obžaloby pre trestné činy hanobenia rasy, národa a presvedčenia, a schvaľovanie trestného činu. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Proces týkajúci sa schvaľovania ruskej invázie na Ukrajinu sa mal pritom začať už marci minulého roku, nakoniec však nedošlo ani k prednesu obžaloby. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ján Buvala musel totiž pojednávanie odročiť, keďže obžalovaný podal sťažnosť na najvyšší súd proti rozhodnutiu sudcu prijať podanú obžalobu.Obžalovaný bývalý šéf najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti ešte pred rozhodnutím súdu o odročení vyhlásil celú vec za nulitnú. V rozhodnutí generálneho prokurátora, ktorým ustanovil intervenujúceho prokurátora, v tejto veci totiž neuviedol jeho meno.„Je to nikto, preto nemôžeme konať vôbec,“ povedal v marci 2024 Harabin na margo prítomného prokurátora. Zároveň skonštatoval, že dotyčný prokurátor pácha trestnú činnosť a nepozná právo. Vyhlásil tiež, že ruský útok na Ukrajinu nemôže byť považovaný za agresiu, keďže o tom nerozhodla Bezpečnostná rada OSN . Na marcové pojednávanie prišlo Harabina podporiť viacero sympatizantov, napríklad aj vydavateľ časopisu Zem a vek Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal na bývalého ministra spravodlivosti a expredsedu Najvyššieho súdu SR obžalobu ešte v júni 2023. Harabin po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu na sociálnej sieti napísal, že by urobil presne to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin . V tejto súvislosti na neho boli podané viaceré trestné oznámenia zo strany vtedajších poslancov parlamentu, napríklad Juraja Šeligu Jána Benčíka alebo Ondreja Dostála