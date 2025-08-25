Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

25. augusta 2025

Mbappe sa blysol dvomi gólmi. Každý pomáha tímu, povedal Alonso



Francúzsky útočník otvoril strelecký účet stretnutia v 37. minúte, ďalší presný zásah pridal v 83. minúte a v nadstavenom čase dal definitívnu trojbodovú poistku Vinicius Junior.



Zdieľať
Mbappe sa blysol dvomi gólmi. Každý pomáha tímu, povedal Alonso

Futbalisti Realu Madrid sú zatiaľ v španielskej La Lige bez prehry. Po domácom úspechu s Osasunou triumfovali v druhom kole na trávniku Ovieda 3:0. „Biely balet“ nasmerovali k výhre nielen dvojgólový Kylian Mbappe, ale aj letné posily.


Francúzsky útočník otvoril strelecký účet stretnutia v 37. minúte, ďalší presný zásah pridal v 83. minúte a v nadstavenom čase dal definitívnu trojbodovú poistku Vinicius Junior. Domáci tím mal viacero šancí, ale v záverečnej fáze podržal madridský tím brankár Thibaut Courtois. „Odohrali sme veľmi dobré stretnutie. V prvom polčase sme kontrolovali duel, aj keď Oviedo zatváralo priestor, ale mali sme dobrý rytmus. Druhý gól nás upokojil. Celkovo to bol solídny výkon so skvelým prístupom tímu, som veľmi spokojný,“ hovoril na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Realu Xabi Alonso.

Oviedo pri svojom návrate do La Ligy zatiaľ čaká nielen na prvé body do tabuľky, ale aj na prvý gól. Po prehre 0:2 s Villarrealom teraz inkasovalo trikrát od ašpiranta na titul. „Som veľmi hrdý na tím, prácu a úsilie, ktorú sme do zápasu vložili. Opäť sme sa poučili, nemôžeme robiť hlúpe chyby, pretože súper ich okamžite potrestá. Musíme premieňať šance a dávať góly. Náš tím bude dobrý, len sa potrebujeme dať dokopy, pretože viacerí hráči prišli bez predsezónneho tréningu,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku kouč Ovieda Veljko Paunovič.

Alonso postupne dáva svojmu tímu jasnejšiu hernú tvár, zároveň sa pri tom nebojí rotovať hráčov a dávať príležitosť všetkým na súpiske. „Všetko záleží od zápasu, súpera a vyťaženia. Chcem, aby sa hráči cítili dôležito a boli pripravení hrať, nastúpiť z lavičky alebo boli k dispozícii pre ďalší duel. Toto je dôležité pre stabilitu tímového výkonu. Tento zápasu ukázal, že sa stále zlepšujeme a v tom chceme pokračovať. Na súpiske máme cez 20 hráčov a z každého jedného z nich sa pokúsim vyťažiť to najlepšie. Niekedy stačí niekoľko minút a je cítiť dôležitosť, ako napríklad teraz u Viniciusa. Mojím cieľom je, že každý pomáha tímu. To bude norma,“ vyhlásil tréner Realu.

Jeho zverenci sú v neúplnej tabuľke zatiaľ na tretej pozícii so šiestimi bodmi, Oviedo figuruje na predposlednej priečke bez bodu.

   Tlač    Pošli

   

<< predchádzajúci článok
Slovan Bratislava poprel informáciu o presune Weissa na lavičku Kazachstanu

