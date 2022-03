Djokovič nebude štartovať v Indian Wells

Srbský tenista Novak Djokovič sa nepredstaví na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Bez potvrdenia o očkovaní proti koronavírusu by ho úrady nepustili do USA, potvrdila agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie bývalej svetovej jednotky rebríčka ATP.





Po Indian Wells vynechá Djokovič aj turnaj v Miami. "Už pred žrebom som vedel, že nebudem môcť cestovať do USA. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb sa držalo pravidiel týkajúcich sa vakcinácie. Prajem veľa šťastia všetkým, ktorí budú hrať na týchto skvelých turnajoch," uviedol Djokovič. So statusom nezaočkovaného hráča mu neumožnili štartovať ani na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.Tridsaťštyriročný Srb figuroval v osudí pri žrebe turnaja v Indian Wells, no stále nebolo isté, či si na ňom aj zahrá. Na základe nariadenia vlády Spojených štátov amerických sa totiž musia všetci cudzinci pri vstupe do krajiny preukázať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu.Bývalý zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu je päťnásobný šampión Indian Wells, v 1. kole mal mať voľný žreb a v druhom mal nastúpiť proti víťazovi súboja medzi Austrálčanom Jordanom Thompsonom a Belgičanom Davidom Goffinom.