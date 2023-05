Problémom nie je video so Sulíkom, ale celá kauza s miliónmi, hovorí Pellegrini na Expo Dubaj

16.5.2023 (SITA.sk) - Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini k zverejnenému videu predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka z Dubaja povedal, že nebude nikomu vstupovať do svedomia."Ja ten problém nevnímam cez to jedno video," vraví. Ľudia si vďaka tomu podľa Pellegriniho urobia názor na Sulíka. Za zásadnejší problém považuje informácie bývalého ministra hospodárstva Karola Hirmana o nezaplatených účtoch či nezdokumentovanom milióne eur. "To sú vážne pochybenia," povedal.Za otázne považuje aj to, či sa toho zúčastnil aj predseda parlamentu Boris Kollár, keďže zo zväčšených záberov z videa sa javí, že to tak bolo. Pellegrini ešte nepočul jeho verziu a myslí si, že je jedno, či tak Kollár bol súkromne, alebo nie.Pellegrini si myslí, že viacerým bývalým opozičným politikom, ktorí sa tvárili skromne, "extrémne zachutil celý ten štátny aparát". Pellegrini si myslí, že niektorým postavenie "udrelo do hlavy". Predseda Hlasu-SD si myslí, že problémom nie je video, ale celá kauza s miliónmi.