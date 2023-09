Haščák očakáva od polície kroky pre správy, ktoré zverejnil I. Matovič

Finančník Jaroslav Haščák očakáva, že polícia začne trestné stíhanie pre korupciu, prípadne iné trestné činy, ktorých sa dopustila osoba, ktorá ponúkla lídrovi OĽANO a priatelia Igorovi Matovičovi komunikáciu v mobile šéfa SaS Richarda Sulíka, za čo žiadala milión eur. Polícia by mala podľa neho konať aj voči Matovičovi pre neoznámenie tohto trestného činu. Haščákovo stanovisko poskytol jeho advokát Martin Škubla.





"Aktuálne sa od bývalého premiéra dozvedáme, že s človekom, ktorý mu dal miliónovú, pravdepodobne korupčnú ponuku, nielenže nevyrazil dvere a nenahlásil ho na polícii (hoci má zákonnú oznamovaciu povinnosť, inak sa odpustí trestného činu neoznámenia trestného činu), ale s touto osobou údajne zobchodoval vybrané súkromné správy," skonštatoval Haščák.Finančník pripomenul, že v decembri minulého roka Matovič avizoval, že má informácie o údajnej korupcii Sulíka a o dva mesiace uviedol, že k tejto veci vypovedal na polícii. "Polícia vtedy potvrdila, že sa podozreniami, o ktorých Igor Matovič hovoril, zaoberá. Vyzývame aj preto políciu, aby vzhľadom na dnešnú tlačovku Igora Matoviča oboznámila verejnosť s výsledkami jej doterajšieho zisťovania," doplnil.Matovič zverejnil v nedeľu úryvok údajnej komunikácie z jesene 2020 medzi Sulíkom a Haščákom. Ten mal podľa správ Sulíka inštruovať v argumentácii pri riešení dofinancovania zdravotných poisťovní. Sulík ho mal žiadať o argumenty, ktoré by mohol predniesť na rokovaní vlády. Mal tiež žiadať pre poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú (SaS) väčší priestor "vrátane milého PR".Matovič priblížil, že celá záloha komunikácie Sulíka mu bola ponúknutá za milión eur, no nič nezaplatil, iba si vyžiadal kópiu state o komunikácii s Haščákom. Sulík sa odmietol vyjadrovať k obsahu údajných správ. Pripomenul, že on ani SaS nemá žiadne korupčné prípady.