OĽaNO považuje Sulíkovo vyjadrenie za priznanie viny. Predsedu SaS označili za najväčšieho povaľača vlád v Európskej únii

Sulík na tlačovej besede uviedol, že sa rozhodol nevyjadrovať sa k správam, ktoré Matovič zverejnil na dnešnej tlačovej besede, a ktoré údajne pochádzajú z jeho (Sulíkovho) mobilu. Šéf liberálov dodal, že sa nebude vyjadrovať k obsahu svojho mobilu, tak ako by to nečakal ani od niekoho iného, no je pripravený zodpovedať akékoľvek vecné otázky. „Ja sa s Igorom Matovičom nepôjdem kúpať do bahna," deklaroval Sulík.



Poznamenal, že roky, počas ktorých je v politike zažil toho dosť, no zdôraznil, že ani on osobne, ani strana SaS nemajú korupčné kauzy. „Nebudem sa vyjadrovať k nejakým domnelým obsahom, o ktorých nič neviem" povedal predseda SaS. Avizoval, že na novinárske otázky k tejto téme nemieni odpovedať, ani dnes, a ani v budúcnosti a záležitosť považuje za vybavenú.





24.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie OĽaNO a priatelia je presvedčené, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík potvrdil pravosť svojej komunikácie s Jaroslavom Haščákom , ktorú dnes na tlačovej besede zverejnil predseda obyčajných ľudí Igor Matovič , keď sa k nej odmietol vyjadriť.„Namiesto toho, aby sa Sulík za svoje nemorálne a protizákonné konanie verejne ospravedlnil, zmohol sa len na osobné urážky. Považujeme to za smutný koniec politickej kariéry zrejme najväčšieho povaľača vlád v Európskej únii ," skonštatovalo hnutie vo svojej reakcii na tlačovú besedu, kde Sulík reagoval na Matovičove tvrdenia.Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič dnes na tlačovej besede zverejnil časť súkromnej konverzácie medzi lídrom strany SaS Richardom Sulíkom a Jaroslavom Haščákom. SaS je podľa Matoviča skorumpovaná Pentou . Ako Matovič vysvetlil, podarilo sa mu od nemenovaného človeka získať obsah telefónu Sulíka.Ako doplnil, dotyčný zaň pôvodne pýtal milión eur, pričom Matovič ho dostal zadarmo. Zverejnené správy medzi Sulíkom a Haščákom sa týkali dofinancovania zdravotných poisťovní. Matovič zverejnil citlivé údaje, lebo je to podľa neho vo verejnom záujme.