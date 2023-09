Sulík reagoval na Matovičove obvinenia. Lídra OĽaNO posiela na psychiatriu a odmieta spoločné kúpanie sa v bahne (video)

Sulík si za konaním stojí

24.9.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík reagoval na tvrdenia predsedu hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča z nedeľňajšej tlačovej besedy.Vyjadril sa k vecnej stránke veci i k Matovičovým „opičkám". „Igor Matovič už mesiace masíruje verejnosť o tom, aké má dôkazy, a nepriestrelné, o mojej obrovskej korupcii, a potom príde s takouto banalitou," skonštatoval Sulík v úvode svojho vyhlásenia.Z obsahového hľadiska podľa Sulíka išlo o spor, ktorý mal v vláde s Matovičom i vtedajším ministrom zdravotníctva Marekom Krajčim (OĽaNO a priatelia).Spor sa týkal toho, že po lete v roku 2020 priniesol Krajči návrh, aby bola Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dofinancovaná sumou 300 miliónov eur. Podľa šéfa liberálov ale bolo problematické to, že išlo o veľmi nečakaný návrh.Poznamenal, že za Matoviča to tak bývalo bežne. Všetky prostriedky mali byť pre VšZP, čo ale Sulík nepovažoval za vhodné vzhľadom na manažment, ktorý označil za slabý, a tiež rozličné kauzy.SaS podľa jej šéfa nepovažovala dotáciu pre štátnu poisťovňu za vhodné riešenie aj s ohľadom na to, že prostriedky by boli len pre poistencov VšZP a ďalšie dva milióny poistencov v dvoch súkromných poisťovniach by z nich nemali nič.Predseda SaS uviedol, že trvali na tom, že dotáciu treba dať na poistencov štátu prostredníctvom zvýšenia platby na štátnych poistencov, bez ohľadu na to, v ktorej poisťovni sú poistení. Takéto riešenie označil za férové a nemyslí si, že je správe trestať ich len za to, že jedna z týchto súkromných poisťovní patrí Jaroslavovi Haščákovi „Toto je ten vecný spor, toto je to, čo som na vláde zastavil a spravil som dobre," uviedol Sulík, no dodal, že vzhľadom na to, že SaS bol len 6-percentná strana, tak sa mu to nepodarilo presadiť a napokon prešlo 200 miliónov ako dotácia pre VšZP.Sulík reagoval aj na Matovičove tvrdenie, že SaS sa mala usilovať o zvýšenie zisku súkromných poisťovní. Podľa vyjadrenia predsedu SaS si len osvojili návrh vlády z jesene 2022, ktorej v tom čase predsedal Eduard Heger a ktorý daný návrh predložil do parlamentu.Ako sa uvádzalo v návrhu, zisk poisťovní mal byť jedno percento z toho, čo vyberú a ďalšie percento by mohli získať, ak by spĺňali určité ukazovatele, napríklad čakacie lehoty či počet preventívnych prehliadok.Vládny návrh v parlamente neprešiel, no osvojila si ho poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková a predložila ho ako svoj vlastný návrh. „Toto je vecná stránka toho bombastického odhalenia, ktoré tu Igor Matovič vytiahol dnes na mňa, ktoré má podľa neho dokazovať neviem čo," dodal Sulík s tým, že podľa neho to len dokazuje, že SaS plnila svoj program.„No a teraz tá druhá rovina, to sú opäť tie jeho okydávačky a podlé kroky," prešiel Sulík k ďalšej časti svojho vyhlásenia. „Igor Matovič je psychiatrický pacient. On patrí do ústavu a potrebuje odbornú pomoc," povedal Sulík. Matoviča tiež označil za pomstychtivého a podlého manipulátora a klamára a prekrúcača.Jeho dnešné vyjadrenia na adresu SaS podľa šéfa liberálov spadajú do kategórie Matovičovej bitky s Robertom Kaliňákom Smer-SD ) a sú len snahou zaujať. Matovič podľa Sulíka patrí k ľuďom, ktorí chorobne potrebujú zaujať. Šéf SaS tiež kritizoval, že predseda obyčajných ľudí namiesto prinášania kvalitných riešení, ktoré by zlepšili život ľudí, bojuje o voličstvo „okydávaním", útokmi na druhých a prekrúcaním.Matovičove tvrdenia o tom, že mal možnosť kúpiť obsah Sulíkovho mobilu samotný Sulík považuje za suterén. „Je to len bahno. Bahno, bahno a ešte raz bahno." povedal Sulík.Dodal, že sa rozhodol nevyjadrovať sa k správam, ktoré Matovič zverejnil na dnešnej tlačovej besede a ktoré údajne pochádzajú z jeho (Sulíkovho) mobilu. Šéf liberálov dodal, že sa nebude vyjadrovať k obsahu svojho mobilu, tak ako by to nečakal ani od niekoho iného, no je pripravený zodpovedať akékoľvek vecné otázky. „Ja sa s Igorom Matovičom nepôjdem kúpať do bahna," deklaroval Sulík.Poznamenal, že roky, počas ktorých je v politike, zažil toho dosť, no zdôraznil, že ani on osobne, ani strana SaS nemajú korupčné kauzy. „Nebudem sa vyjadrovať k nejakým domnelým obsahom, o ktorých nič neviem" povedal predseda SaS. Avizoval, že na novinárske otázky k tejto téme nemieni odpovedať ani dnes, a ani v budúcnosti a záležitosť považuje za vybavenú.