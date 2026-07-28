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28. júla 2026

Hasiči dostávajú požiare v Španielsku pod kontrolu, premiér Sánchez vidí svetlo na konci tunela – FOTO


Tagy: lesné požiare v Španielsku Požiare v Španielsku Španielska vláda Španielsky premiér Stav núdze

Po pozitívnej noci sa situácia na viacerých frontoch zlepšila, úrady však varujú, že vyššie teploty a silnejší vietor môžu boj s ohňom opäť skomplikovať. Španielski hasiči zaznamenali po ...



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aptopix_spain_wildfires_72994 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Po pozitívnej noci sa situácia na viacerých frontoch zlepšila, úrady však varujú, že vyššie teploty a silnejší vietor môžu boj s ohňom opäť skomplikovať.


Španielski hasiči zaznamenali po pozitívnej noci pokrok v boji s jednými z najhorších lesných požiarov v histórii krajiny. Premiér Pedro Sánchez v utorok uviedol, že situácia sa začína obracať v prospech záchranných zložiek, hoci najbližšie dni budú kritické.

Skutočne obraciame vývoj vo svoj prospech a môžeme začať vidieť svetlo na konci tunela v boji s týmito požiarmi, hoci musíme zostať maximálne opatrní najmä v nasledujúcich dňoch a hodinách,“ povedal Sánchez novinárom.

Evakuovali desaťtisíce ľudí


Požiare zasiahli Madridské spoločenstvo, provinciu Ávila, oblasť Toleda aj východnú provinciu Valencia. Vláda minulý týždeň pre ich rozsah vyhlásila stav núdze.

Oheň si vynútil evakuáciu približne 63-tisíc obyvateľov, z toho takmer polovicu v Madridskom spoločenstve. Viac ako 4 000 ľudí sa už mohlo vrátiť do svojich domovov v oblasti Toleda.

Kritické hodiny


Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska označil uplynulú noc za „primerane pozitívnu“ a ocenil nasadenie záchranných zložiek. „Bola to primerane pozitívna noc vďaka obrovskému úsiliu všetkých zložiek verejných záchranných služieb. Nachádzame sa však v kritických hodinách,“ upozornil.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/poziare-v-spanielsku-fotogaleria/">Požiare v Španielsku (fotogaléria)




Podľa ministra priniesol boj hasičov mimoriadne dobré výsledky najmä na najkritickejšom fronte severne od vodnej nádrže San Juan západne od Madridu. Meteorológovia však od stredy očakávajú vyššie teploty, nižšiu vlhkosť vzduchu a silnejší vietor, ktoré môžu hasiace práce opäť skomplikovať.

Od začiatku roka požiare v Španielsku zničili približne 175-tisíc hektárov územia, čo je šesťnásobok rozlohy vypálenej v rovnakom období minulého roka.




Zdroj: SITA.sk - Hasiči dostávajú požiare v Španielsku pod kontrolu, premiér Sánchez vidí svetlo na konci tunela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: lesné požiare v Španielsku Požiare v Španielsku Španielska vláda Španielsky premiér Stav núdze
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