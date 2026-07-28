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28. júla 2026
Slovenský vrtuľník ostane vo Francúzsku bojovať proti lesným požiarom dlhšie – VIDEO
Posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko.
Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom, do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať.
"Počas včerajšieho dňa (pondelok 27. júla) posádka vrtuľníka Black Hawk vykonala 41 zhodov vody a pokračovala v podpore francúzskych hasičov pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Naši hasiči tak aj naďalej pomáhajú chrániť životy, majetok a prírodu v rámci Mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie," uviedol HaZZ.
Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a desiatich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42-tisíc hektárov pôdy, sedemnásobok rozlohy Manhattanu. Priemyselné zóny v okolí Bordeaux ochraňuje armáda, spolu je do boja s ohňom nasadených 2 500 hasičov, 1 500 vojakov a 1 200 policajtov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský vrtuľník ostane vo Francúzsku bojovať proti lesným požiarom dlhšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom, do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať.
"Počas včerajšieho dňa (pondelok 27. júla) posádka vrtuľníka Black Hawk vykonala 41 zhodov vody a pokračovala v podpore francúzskych hasičov pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Naši hasiči tak aj naďalej pomáhajú chrániť životy, majetok a prírodu v rámci Mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie," uviedol HaZZ.
Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a desiatich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42-tisíc hektárov pôdy, sedemnásobok rozlohy Manhattanu. Priemyselné zóny v okolí Bordeaux ochraňuje armáda, spolu je do boja s ohňom nasadených 2 500 hasičov, 1 500 vojakov a 1 200 policajtov.
Zdroj: SITA.sk - Slovenský vrtuľník ostane vo Francúzsku bojovať proti lesným požiarom dlhšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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