Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Krištof
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. júla 2026

Slovenský vrtuľník ostane vo Francúzsku bojovať proti lesným požiarom dlhšie – VIDEO


Tagy: Hasiči Lesné požiare lesné požiare vo Francúzsku

Posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko. Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji ...



Zdieľať
hasici francuzsko2 28.7.2026 (SITA.sk) - Posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko.


Francúzske úrady požiadali o predĺženie nasadenia slovenského hasičského vrtuľníka, ktorý sa podieľa na boji proti lesným požiarom, do 3. augusta. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) s tým, že posádka bola zároveň presunutá na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko, odkiaľ bude podľa aktuálnej situácie zasahovať.

"Počas včerajšieho dňa (pondelok 27. júla) posádka vrtuľníka Black Hawk vykonala 41 zhodov vody a pokračovala v podpore francúzskych hasičov pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Naši hasiči tak aj naďalej pomáhajú chrániť životy, majetok a prírodu v rámci Mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie," uviedol HaZZ.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Od stredy 22. júla utrpelo zranenia v boji proti lesným požiarom 84 francúzskych hasičov a desiatich museli evakuovať, pričom oheň spálil už 42-tisíc hektárov pôdy, sedemnásobok rozlohy Manhattanu. Priemyselné zóny v okolí Bordeaux ochraňuje armáda, spolu je do boja s ohňom nasadených 2 500 hasičov, 1 500 vojakov a 1 200 policajtov.




Zdroj: SITA.sk - Slovenský vrtuľník ostane vo Francúzsku bojovať proti lesným požiarom dlhšie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Lesné požiare lesné požiare vo Francúzsku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Susko neuspel. Najvyšší súd odmietol jeho dovolanie v kauze bývalého šéfa finančnej správy
<< predchádzajúci článok
Hasiči dostávajú požiare v Španielsku pod kontrolu, premiér Sánchez vidí svetlo na konci tunela – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 