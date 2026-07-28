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28. júla 2026
Obyvatelia Petržalky dali zelenú miestnemu referendu, má im umožniť rozhodnúť o štyroch dôležitých témach
Tagy: Petícia Referendum
Petíciu podpísalo až 5508 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Ide tak o najväčšiu petíciu v mestskej časti minimálne za posledných viac ako 10 rokov. Iniciátori ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Petíciu podpísalo až 5508 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Ide tak o najväčšiu petíciu v mestskej časti minimálne za posledných viac ako 10 rokov.
Iniciátori Petržalského referenda 2026 vyzbierali viac ako 5-tisíc potrebných podpisov obyvateľov, ktorí sú za vyhlásenie miestneho referenda. Od polovice júna sa pod petíciu podpísalo až 5508 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. "Ide tak o najväčšiu petíciu v mestskej časti minimálne za posledných viac ako 10 rokov," uviedli iniciátori referenda, ktorí v utorok podpisy odovzdali mestskej časti.
Podpisy v uliciach Petržalky zbierala skupina komunálnych poslancov z tímu Krajina pre Petržalku a občianskych aktivistov od 18. júna. Potrebných viac ako 5-tisíc podpisov, ktoré miestne zastupiteľstvo podľa Zákona o hlavnom meste SR Bratislave a Zákona o obecnom zriadení zaväzuje k vyhláseniu referenda najneskôr do 90 dní, tak vyzbierali za necelých šesť týždňov počas letných prázdnin.
Hlavným cieľom ich občianskej iniciatívy s názvom Petržalské referendum 2026 je umožniť obyvateľom mestskej časti rozhodnúť o štyroch dôležitých témach, ktoré sa priamo dotýkajú ich každodenného života. Konkrétne ide o zachovanie jednej parkovacej zóny v celej Petržalke, zachovanie bezplatného prístupu k jazeru Veľký Draždiak, spravodlivejšie financovanie Petržalky zo strany hlavného mesta a prísnejšie pravidlá budúcej výstavby v rámci koridoru električky.
Po odovzdaní petičných hárkov nasleduje štandardný zákonný proces kontroly podpisov a celej petície. Ak všetky náležitosti budú splnené, zasadne miestne zastupiteľstvo, ktoré má povinnosť miestne referendum na základe platnej petície viac ako 5-tisíc obyvateľov vyhlásiť. Iniciátori Petržalského referenda 2026 pritom miestnym poslancom poskytli svojim načasovaním odovzdania podpisov možnosť spojiť plebiscit s regionálnymi voľbami.
"Ďalší krok je na miestnom zastupiteľstve. My sme svoju časť práce urobili v rekordnom čase a priniesli sme na stôl viac ako potrebný počet podpisov našich obyvateľov. Očakávame preto, že petržalskí poslanci, naši kolegovia a kolegyne naprieč politickým spektrom, budú tak ako my vždy doteraz rešpektovať vôľu tých, ktorí ich do funkcií s dôverou zvolili," uviedol člen petičného výboru, miestny poslanec a druhý petržalský vicestarosta Ján Karman.
Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke potrebná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov, teda minimálne účasť z posledných komunálnych volieb v roku 2018. "V tom prípade výsledok miestneho referenda nahradí rozhodnutie miestneho zastupiteľstva a bude mať váhu platného uznesenia zastupiteľstva podporeného priamo časťou voličov," dodali iniciátori petície, ktorými sú aj poslanec BSK a predseda petičného výboru Peter Cmorej či prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Petržalky dali zelenú miestnemu referendu, má im umožniť rozhodnúť o štyroch dôležitých témach © SITA Všetky práva vyhradené.
Iniciátori Petržalského referenda 2026 vyzbierali viac ako 5-tisíc potrebných podpisov obyvateľov, ktorí sú za vyhlásenie miestneho referenda. Od polovice júna sa pod petíciu podpísalo až 5508 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. "Ide tak o najväčšiu petíciu v mestskej časti minimálne za posledných viac ako 10 rokov," uviedli iniciátori referenda, ktorí v utorok podpisy odovzdali mestskej časti.
Podpisy v uliciach Petržalky zbierala skupina komunálnych poslancov z tímu Krajina pre Petržalku a občianskych aktivistov od 18. júna. Potrebných viac ako 5-tisíc podpisov, ktoré miestne zastupiteľstvo podľa Zákona o hlavnom meste SR Bratislave a Zákona o obecnom zriadení zaväzuje k vyhláseniu referenda najneskôr do 90 dní, tak vyzbierali za necelých šesť týždňov počas letných prázdnin.
Štyri dôležité témy
Hlavným cieľom ich občianskej iniciatívy s názvom Petržalské referendum 2026 je umožniť obyvateľom mestskej časti rozhodnúť o štyroch dôležitých témach, ktoré sa priamo dotýkajú ich každodenného života. Konkrétne ide o zachovanie jednej parkovacej zóny v celej Petržalke, zachovanie bezplatného prístupu k jazeru Veľký Draždiak, spravodlivejšie financovanie Petržalky zo strany hlavného mesta a prísnejšie pravidlá budúcej výstavby v rámci koridoru električky.
Po odovzdaní petičných hárkov nasleduje štandardný zákonný proces kontroly podpisov a celej petície. Ak všetky náležitosti budú splnené, zasadne miestne zastupiteľstvo, ktoré má povinnosť miestne referendum na základe platnej petície viac ako 5-tisíc obyvateľov vyhlásiť. Iniciátori Petržalského referenda 2026 pritom miestnym poslancom poskytli svojim načasovaním odovzdania podpisov možnosť spojiť plebiscit s regionálnymi voľbami.
Ďalší krok je na zastupiteľstve
"Ďalší krok je na miestnom zastupiteľstve. My sme svoju časť práce urobili v rekordnom čase a priniesli sme na stôl viac ako potrebný počet podpisov našich obyvateľov. Očakávame preto, že petržalskí poslanci, naši kolegovia a kolegyne naprieč politickým spektrom, budú tak ako my vždy doteraz rešpektovať vôľu tých, ktorí ich do funkcií s dôverou zvolili," uviedol člen petičného výboru, miestny poslanec a druhý petržalský vicestarosta Ján Karman.
Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke potrebná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov, teda minimálne účasť z posledných komunálnych volieb v roku 2018. "V tom prípade výsledok miestneho referenda nahradí rozhodnutie miestneho zastupiteľstva a bude mať váhu platného uznesenia zastupiteľstva podporeného priamo časťou voličov," dodali iniciátori petície, ktorými sú aj poslanec BSK a predseda petičného výboru Peter Cmorej či prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Petržalky dali zelenú miestnemu referendu, má im umožniť rozhodnúť o štyroch dôležitých témach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Petícia Referendum
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