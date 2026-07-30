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30. júla 2026

Hasiči majú pod kontrolou väčšinu lesných požiarov v tureckých turistických oblastiach


Tagy: Antalya Lesné požiare Turecko

Najvážnejšie ohniská sú v provinciách Antalya, Mugla, Balikesir a pri Dardanelách. Úrady evidujú celkovo 115 aktívnych požiarov. Tureckí hasiči pokračovali vo ...



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gettyimages 1329307951 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Najvážnejšie ohniská sú v provinciách Antalya, Mugla, Balikesir a pri Dardanelách. Úrady evidujú celkovo 115 aktívnych požiarov.


Tureckí hasiči pokračovali vo štvrtok v boji s lesnými požiarmi v obľúbených turistických oblastiach pri Stredozemnom mori a Dardanelách.

Podľa ministra pôdohospodárstva Ibrahima Yumakliho bolo v krajine evidovaných 115 aktívnych požiarov, pričom 110 z nich sa už podarilo úplne dostať pod kontrolu.

Najväčšie turistické centrá


Najväčšie požiare zasiahli provincie Mugla, Antalya, Balikesir a oblasť Čanakkale pri Dardanelách. Turecké lesnícke riaditeľstvo nasadilo do hasenia letecké aj pozemné jednotky, pričom intenzívne zásahy pokračovali najmä v okolí pobrežných letovísk na takzvanom Tyrkysovom pobreží medzi Antalyou a Alanyou či medzi Muglou a Fethiye.

„Štyri hlavné požiare sú už z veľkej časti pod kontrolou,“ uviedol Yumakli. Minister zároveň spresnil, že z požiarov, s ktorými hasiči bojovali už v stredu, vzniklo až 69 mimo lesných porastov.

Zimné dažde a sneh


Prezident Recep Tayyip Erdogan predtým informoval o približne 90 požiaroch počas jediného dňa.

Turecko zápasilo s lesnými požiarmi už začiatkom roka pre pretrvávajúce sucho. Tohtoročnú letnú sezónu však zatiaľ zmiernili výdatné zimné dažde a sneženie, ktoré doplnili zásoby podzemnej vody a znížili riziko rozsiahlejších požiarov.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči majú pod kontrolou väčšinu lesných požiarov v tureckých turistických oblastiach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Antalya Lesné požiare Turecko
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