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30. júla 2026
Hasiči majú pod kontrolou väčšinu lesných požiarov v tureckých turistických oblastiach
Tagy: Antalya Lesné požiare Turecko
Najvážnejšie ohniská sú v provinciách Antalya, Mugla, Balikesir a pri Dardanelách. Úrady evidujú celkovo 115 aktívnych požiarov. Tureckí hasiči pokračovali vo ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Najvážnejšie ohniská sú v provinciách Antalya, Mugla, Balikesir a pri Dardanelách. Úrady evidujú celkovo 115 aktívnych požiarov.
Tureckí hasiči pokračovali vo štvrtok v boji s lesnými požiarmi v obľúbených turistických oblastiach pri Stredozemnom mori a Dardanelách.
Podľa ministra pôdohospodárstva Ibrahima Yumakliho bolo v krajine evidovaných 115 aktívnych požiarov, pričom 110 z nich sa už podarilo úplne dostať pod kontrolu.
Najväčšie požiare zasiahli provincie Mugla, Antalya, Balikesir a oblasť Čanakkale pri Dardanelách. Turecké lesnícke riaditeľstvo nasadilo do hasenia letecké aj pozemné jednotky, pričom intenzívne zásahy pokračovali najmä v okolí pobrežných letovísk na takzvanom Tyrkysovom pobreží medzi Antalyou a Alanyou či medzi Muglou a Fethiye.
„Štyri hlavné požiare sú už z veľkej časti pod kontrolou,“ uviedol Yumakli. Minister zároveň spresnil, že z požiarov, s ktorými hasiči bojovali už v stredu, vzniklo až 69 mimo lesných porastov.
Prezident Recep Tayyip Erdogan predtým informoval o približne 90 požiaroch počas jediného dňa.
Turecko zápasilo s lesnými požiarmi už začiatkom roka pre pretrvávajúce sucho. Tohtoročnú letnú sezónu však zatiaľ zmiernili výdatné zimné dažde a sneženie, ktoré doplnili zásoby podzemnej vody a znížili riziko rozsiahlejších požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči majú pod kontrolou väčšinu lesných požiarov v tureckých turistických oblastiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tureckí hasiči pokračovali vo štvrtok v boji s lesnými požiarmi v obľúbených turistických oblastiach pri Stredozemnom mori a Dardanelách.
Podľa ministra pôdohospodárstva Ibrahima Yumakliho bolo v krajine evidovaných 115 aktívnych požiarov, pričom 110 z nich sa už podarilo úplne dostať pod kontrolu.
Najväčšie turistické centrá
Najväčšie požiare zasiahli provincie Mugla, Antalya, Balikesir a oblasť Čanakkale pri Dardanelách. Turecké lesnícke riaditeľstvo nasadilo do hasenia letecké aj pozemné jednotky, pričom intenzívne zásahy pokračovali najmä v okolí pobrežných letovísk na takzvanom Tyrkysovom pobreží medzi Antalyou a Alanyou či medzi Muglou a Fethiye.
„Štyri hlavné požiare sú už z veľkej časti pod kontrolou,“ uviedol Yumakli. Minister zároveň spresnil, že z požiarov, s ktorými hasiči bojovali už v stredu, vzniklo až 69 mimo lesných porastov.
Zimné dažde a sneh
Prezident Recep Tayyip Erdogan predtým informoval o približne 90 požiaroch počas jediného dňa.
Turecko zápasilo s lesnými požiarmi už začiatkom roka pre pretrvávajúce sucho. Tohtoročnú letnú sezónu však zatiaľ zmiernili výdatné zimné dažde a sneženie, ktoré doplnili zásoby podzemnej vody a znížili riziko rozsiahlejších požiarov.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči majú pod kontrolou väčšinu lesných požiarov v tureckých turistických oblastiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Antalya Lesné požiare Turecko
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