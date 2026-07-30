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30. júla 2026

Šutaj Eštok odprevadil slovenských hasičov a záchranárov do Francúzska, pridajú sa k boju s požiarmi – VIDEO, FOTO


Tagy: Bordeaux Lesné požiare lesné požiare vo Francúzsku Minister vnútra Požiare Viceprezident

Slovenskí hasiči a záchranári odcestovali do Francúzska pomáhať s masívnymi požiarmi pri Bordeaux, kde už pôsobí aj slovenský vrtuľník. Slovenskí hasiči a záchranári odcestovali do Francúzska, ...



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hasici fra estok2 30.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hasiči a záchranári odcestovali do Francúzska pomáhať s masívnymi požiarmi pri Bordeaux, kde už pôsobí aj slovenský vrtuľník.


Slovenskí hasiči a záchranári odcestovali do Francúzska, kde sa pridajú k svojim kolegom v boji s masívnymi požiarmi v okolí mesta Bordeaux. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý hasičov vyprevadil.

Slovensko sa tak pripája k ďalším deviatim krajinám EÚ v rámci mechanizmu solidarity. Zo Slovenska odchádza na pomoc Francúzom pozemný modul hasenia s 20 hasičmi a záchranármi s 19 kusmi techniky. Súčasťou sú aj špecializované vozidlá na hasenie lesných požiarov.


Minister pripomenul, že vo Francúzsku je už nasadený slovenský vrtuľník. Francúzi požiadali o predĺženie jeho pôsobnosti a pomáhať pri hasení požiarov tak bude do 3. augusta. Teraz ho doplnia aj profesionálni záchranári a hasiči. Ako povedal šéf rezortu vnútra, Slovensko opäť ukazuje svoju pripravenosť a výsledky dlhodobých investícii do modernej techniky sú viditeľné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pripomenul, že len pred niekoľkými týždňami sa vrátil záchranný modul z Južnej Ameriky, kde pomáhal po silnom zemetrasení.
 
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Viceprezident Hasičského a záchranného zboru Jozef Voľanský vyzdvihol, že príslušníci zaradení v Module pozemného hasenia sú veľmi skúsení a špičkovo vycvičení, čo potvrdzuje aj ich predchádzajúce nasadenie v zahraničí, napríklad pri veľkých požiaroch v Grécku. Veliteľ modulu Peter Kovalík podotkol, že tím bude vo Francúzsku čeliť najnáročnejším podmienkam, ktoré kedy videli a zažili. "Čaká nás požiar, ktorý si tvorí vlastné podmienky, ale sme pripravení. Jeden druhému budeme kryť chrbát a verím, že sa nám podarí odviesť čo najlepšiu prácu," uzavrel veliteľ.
 
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Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odprevadil slovenských hasičov a záchranárov do Francúzska, pridajú sa k boju s požiarmi – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bordeaux Lesné požiare lesné požiare vo Francúzsku Minister vnútra Požiare Viceprezident
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