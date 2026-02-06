|
Piatok 6.2.2026
Meniny má Dorota
|Denník - Správy
06. februára 2026
Liberáli zvolávajú mimoriadnu schôdzu „k všadeprítomnej korupcii na Slovensku“, vystúpiť má aj Žilinka – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvoláva mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvoláva mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR „k všadeprítomnej korupcii na Slovensku“ spojenú s vystúpením generálneho prokurátora Maroša Žilinku v parlamente. Reaguje tak na jeho nedávnu tlačovú besedu, ktorá podľa liberálov odhalila alarmujúci stav boja proti korupcii a rozklad právneho štátu.
„Maroš Žilinka v stredu obžaloval Ficovu vládu v priamom prenose zo všadeprítomnej korupcie. Naša krajina je ňou prerastená. A reakcia koalície? Útoky, urážky a popieranie reality,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Nervozita koaličných predstaviteľov hovorí podľa neho sama za seba. „Fico, Gašpar, Glück – všetci sa pustili do generálneho prokurátora a tvrdia, že na Slovensku sa nekradne. Neviem, v akej realite žijú. Neprejde deň, aby sa neobjavila nová kauza. Keď Žilinka pomenoval prepojenia v kauze Fafokan a nitriansku mafiu okolo Gašparovcov, Tibor Gašpar ho ako predsedajúci na pôde Národnej rady SR opakovane prerušoval. Nechcú počuť pravdu,“ zdôraznil.
SaS preto vyzýva koalíciu, aby sa prestala skrývať. „Ak sú takí hrdinovia, nech otvoria mimoriadnu schôdzu, ktorú zvolávame, a nech sa s generálnym prokurátorom konfrontujú v pléne. Nie za zatvorenými dverami, nie medzi štyrmi očami, ako si to predstavuje Fico, ale verejne – v Národnej rade SR,“ dodal Gröhling.
Zároveň upozornil na snahy koalície o výmenu generálneho prokurátora. Podľa neho je absurdné, že koalícia zrazu hovorí o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred parlamentnými voľbami, keď Žilinkovi končí mandát až v decembri 2027.
Zdôraznil, že by to bol hrubý zásah do právneho systému. Zároveň podotkol, že koalíciu, naopak, netrápi, že už dva roky je neobsadený post ústavného sudcu a že guvernér Národnej banky presluhuje.
„Minister Kaliňák dokonca priznal, že uvažujú nad Marekom Parom – advokátom mafiánov od Kočnera, Bödöra až po Kováčika. Preto vyzývame aj prezidenta SR Peter Pellegrini, aby sa jasne vyjadril, že takýto človek je na poste generálneho prokurátora neprijateľný,“ dodal.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková uviedla, že SaS už má k dispozícii viac ako 30 podpisov poslancov, takže mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do siedmich dní.
„Urobili sme to preto, lebo generálny prokurátor nedostal priestor pomenovať situáciu v parlamente. Pritom sám hovorí o katastrofálnom stave v boji proti korupcii, o rozklade polície a o tom, že trestné činy sa na Slovensku nevyšetrujú,“ zdôraznila. Pripomenula tiež zodpovednosť vlády za súčasný stav v oblasti vyšetrovania korupcie na Slovensku.
„Dva roky upozorňujeme, že hanebná novela trestných kódexov je zlá. Namiesto nápravy prišli ďalšie nebezpečné zmeny, napríklad v oblasti spolupracujúcich obvinených,“ poukázala. Dodala, že táto vláda si sama zvolila Maroša Žilinku a dnes sa jej nepáči, že jasne pomenoval realitu.
Poslanec za SaS Alojz Hlina zdôraznil, že boj proti korupcii sa týka každého, je v životnom záujme podnikateľov, živnostníkov aj bežných ľudí. „Nemôžeme dopustiť, aby mafia prerástla celú krajinu,“ uviedol Hlina a zároveň pozval verejnosť v pondelok 9. februára o 14:00 do Banskej Bystrice na Námestie SNP.
„Príďte sa porozprávať, podpísať našu petíciu Deklarácia Slovákov proti mafii a postaviť sa spolu s nami proti rozkladu štátu. O týchto veciach sa musíme rozprávať nahlas a vytrvalo,“ doplnil Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli zvolávajú mimoriadnu schôdzu „k všadeprítomnej korupcii na Slovensku“, vystúpiť má aj Žilinka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
