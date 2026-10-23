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23. októbra 2026
Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri
Tagy: dočasné prímerie Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Podľa Zelenského sa postoj Kremľa k rokovaniam nezmenil. Rusko je pripravené obnoviť trojstranné rokovania so Spojenými štátmi a Ukrajinou, ich cieľom však musí byť dosiahnutie konečnej
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23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa Zelenského sa postoj Kremľa k rokovaniam nezmenil.
Rusko je pripravené obnoviť trojstranné rokovania so Spojenými štátmi a Ukrajinou, ich cieľom však musí byť dosiahnutie konečnej mierovej dohody vrátane bezpečnostných záruk, nie iba krátkodobé prímerie, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.
„Cieľom týchto diskusií bude riešiť otázku zaistenia bezpečnosti pre Ukrajinu aj Rusko v rámci konečnej dohody, nie po nejakej krátkej prestávke v bojoch,“ povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.
Jeho vyjadrenia prišli po rokovaniach s americkým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom v Petrohrade, kde diskutovali o parametroch možnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tieto rozhovory reagoval skepticky. Uviedol, že ruské balistické útoky na Ukrajinu krátko po Witkoffovej návšteve dokazujú, že postoj Kremľa sa nezmenil. „To znamená, že v postoji Ruska nedošlo k žiadnej skutočnej zmene,“ vyhlásil Zelenskyj po útokoch, ktoré si podľa neho vyžiadali dve obete a 34 zranených.
Zelenskyj v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil, že je pripravený uvažovať o zmrazení frontovej línie ako prvom kroku k rokovaniam o prímerí. „Práve teraz musíme situáciu zmraziť a myslím si, že je to reálny spôsob, ako ukončiť túto vojnu. Hovoríme tomu prímerie, zmrazenie a zastavenie bojov,“ povedal.
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že o budúcnosti Ukrajiny nemožno rokovať bez účasti Kyjeva, a dodal, že akákoľvek mierová dohoda musí obsahovať bezpečnostné záruky zo strany USA a európskych spojencov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko je pripravené obnoviť trojstranné rokovania so Spojenými štátmi a Ukrajinou, ich cieľom však musí byť dosiahnutie konečnej mierovej dohody vrátane bezpečnostných záruk, nie iba krátkodobé prímerie, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.
Nechce len prestávku v bojoch
„Cieľom týchto diskusií bude riešiť otázku zaistenia bezpečnosti pre Ukrajinu aj Rusko v rámci konečnej dohody, nie po nejakej krátkej prestávke v bojoch,“ povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.
Jeho vyjadrenia prišli po rokovaniach s americkým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom v Petrohrade, kde diskutovali o parametroch možnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.
Skeptický Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tieto rozhovory reagoval skepticky. Uviedol, že ruské balistické útoky na Ukrajinu krátko po Witkoffovej návšteve dokazujú, že postoj Kremľa sa nezmenil. „To znamená, že v postoji Ruska nedošlo k žiadnej skutočnej zmene,“ vyhlásil Zelenskyj po útokoch, ktoré si podľa neho vyžiadali dve obete a 34 zranených.
Zelenskyj v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil, že je pripravený uvažovať o zmrazení frontovej línie ako prvom kroku k rokovaniam o prímerí. „Práve teraz musíme situáciu zmraziť a myslím si, že je to reálny spôsob, ako ukončiť túto vojnu. Hovoríme tomu prímerie, zmrazenie a zastavenie bojov,“ povedal.
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že o budúcnosti Ukrajiny nemožno rokovať bez účasti Kyjeva, a dodal, že akákoľvek mierová dohoda musí obsahovať bezpečnostné záruky zo strany USA a európskych spojencov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dočasné prímerie Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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