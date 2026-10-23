Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. októbra 2026

Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri


Tagy: dočasné prímerie Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Podľa Zelenského sa postoj Kremľa k rokovaniam nezmenil. Rusko je pripravené obnoviť trojstranné rokovania so Spojenými štátmi a Ukrajinou, ich cieľom však musí byť dosiahnutie konečnej



Zdieľať
russia_putin_2_283 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa Zelenského sa postoj Kremľa k rokovaniam nezmenil.


Rusko je pripravené obnoviť trojstranné rokovania so Spojenými štátmi a Ukrajinou, ich cieľom však musí byť dosiahnutie konečnej mierovej dohody vrátane bezpečnostných záruk, nie iba krátkodobé prímerie, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.

Nechce len prestávku v bojoch


Cieľom týchto diskusií bude riešiť otázku zaistenia bezpečnosti pre Ukrajinu aj Rusko v rámci konečnej dohody, nie po nejakej krátkej prestávke v bojoch,“ povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.

Jeho vyjadrenia prišli po rokovaniach s americkým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom v Petrohrade, kde diskutovali o parametroch možnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.

Skeptický Zelenskyj


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tieto rozhovory reagoval skepticky. Uviedol, že ruské balistické útoky na Ukrajinu krátko po Witkoffovej návšteve dokazujú, že postoj Kremľa sa nezmenil. „To znamená, že v postoji Ruska nedošlo k žiadnej skutočnej zmene,“ vyhlásil Zelenskyj po útokoch, ktoré si podľa neho vyžiadali dve obete a 34 zranených.

Zelenskyj v stredu v rozhovore pre televíziu Fox News naznačil, že je pripravený uvažovať o zmrazení frontovej línie ako prvom kroku k rokovaniam o prímerí. „Práve teraz musíme situáciu zmraziť a myslím si, že je to reálny spôsob, ako ukončiť túto vojnu. Hovoríme tomu prímerie, zmrazenie a zastavenie bojov,“ povedal.

Zelenskyj zároveň zdôraznil, že o budúcnosti Ukrajiny nemožno rokovať bez účasti Kyjeva, a dodal, že akákoľvek mierová dohoda musí obsahovať bezpečnostné záruky zo strany USA a európskych spojencov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dočasné prímerie Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
DKV Mobility buduje technologické centrum v Porte. Nové centrum zamerané na dáta a umelú inteligenciu podporí inovácie a ďalší rast spoločnosti
<< predchádzajúci článok
Hasiči sa k nemu nemohli dostať. Smrtiaci oheň na kanadskej vojenskej základni vypukol vo vysoko rizikovej časti strelnice

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 