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23. júna 2026

Hasiči v Chorvátsku bojovali s rozsiahlymi požiarmi pri Trogire aj na Hvare. Pomáhali aj s opuchnutými prstami


Tagy: Lesné požiare v Chorvátsku

Najrozsiahlejší zásah sa odohral v lokalite Slatine neďaleko kostola Panny Márie Prizidnickej na ostrove Čiovo. Hasiči v chorvátskej Splitsko-dalmátskej župe mali počas uplynulých 24 hodín plné ruky ...



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gettyimages 670096524 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Najrozsiahlejší zásah sa odohral v lokalite Slatine neďaleko kostola Panny Márie Prizidnickej na ostrove Čiovo.


Hasiči v chorvátskej Splitsko-dalmátskej župe mali počas uplynulých 24 hodín plné ruky práce. Najvážnejšie požiare vypukli na ostrove Čiovo pri Trogire a na ostrove Hvar, kde oheň zasiahol lesné porasty, makiu aj nízku vegetáciu. Informoval o tom portál Dalmacija Danas.

Najrozsiahlejší zásah sa odohral v lokalite Slatine neďaleko kostola Panny Márie Prizidnickej na ostrove Čiovo. Na miesto bolo nasadených 51 hasičov so 16 vozidlami a hasičskou loďou, pričom zo vzduchu pomáhali dva lietadlá typu Canadair. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu vo večerných hodinách.

Podľa odhadov plamene zničili približne 20 hektárov trávnatých plôch, makie a nízkeho porastu. Počas noci zostali na mieste pohotovostné jednotky, aby zabránili opätovnému rozhoreniu ohňa.

Ďalší rozsiahly požiar vypukol pri obci Sveta Nedjelja na ostrove Hvar. Do hasenia sa zapojili dobrovoľné hasičské zbory z Hvaru, Starého Gradu a Jelsy, ako aj špeciálna zásahová jednotka z Jelsy. Na vrchole zásahu pomáhalo až päť lietadiel Canadair a približne 50 hasičov s 15 vozidlami.

Požiar zachvátil asi desať hektárov borovicového lesa. Hasičom sa ho podarilo lokalizovať v utorok nadránom približne o piatej hodine.

Menší požiar trávy a nízkeho porastu evidovali aj v oblasti Brštanova na ťažko dostupnom teréne. Na zásahu sa podieľali hasiči z Klisu a Zagory, pričom podporu zo vzduchu zabezpečoval jeden Canadair. Oheň zasiahol približne 2 500 štvorcových metrov územia.

Kuriózne zásahy absolvovali aj profesionálni hasiči v Splite. V nemocnici dvakrát pomáhali zdravotníkom pri odstraňovaní prsteňov z opuchnutých prstov pacientov. Hasičské jednotky zároveň monitorovali aj požiar v ťažko dostupnej horskej oblasti pri meste Vrgorac.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči v Chorvátsku bojovali s rozsiahlymi požiarmi pri Trogire aj na Hvare. Pomáhali aj s opuchnutými prstami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lesné požiare v Chorvátsku
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