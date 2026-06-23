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23. júna 2026

Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z genocídy páchaním útokov na palestínske deti v Pásme Gazy


Tagy: detské obete izraelské útoky Palestínčania Pásmo Gazy

Izrael obvinenia odmietol ako ohováranie, komisia OSN tvrdí, že útoky na deti sú súčasťou stratégie ničenia Palestínčanov. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia ...



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gaza_children_killed_53898 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Izrael obvinenia odmietol ako ohováranie, komisia OSN tvrdí, že útoky na deti sú súčasťou stratégie ničenia Palestínčanov.

Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia zriadená Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC) obvinila v utorok Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí v Pásme Gazy.


Vo svojej najnovšej správe uviedla, že útoky na deti predstavujú jeden z kľúčových dôkazov údajného genocídneho úmyslu izraelských úradov a bezpečnostných síl. Izrael obvinenia kategoricky odmietol.



Vysoký počet detských obetí


Komisia uviedla, že existujú „opodstatnené dôvody“ domnievať sa, že Izrael naďalej pácha zločin genocídy. Podľa jej zistení si rozsiahle a systematické vojenské operácie vyžiadali bezprecedentný počet detských obetí, zranení a psychických tráum.


„Izraelské úrady a bezpečnostné sily úmyselne útočili na palestínske deti, čo viedlo ku genocíde, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom v Pásme Gazy,“ uviedla komisia vo vyhlásení.



Ohováranie a lož


Izrael správu označil za ohováračskú a nepravdivú. Vyšetrovateľov obvinil, že ignorujú útoky militantného hnutia Hamas na izraelských civilistov vrátane detí a prehliadajú využívanie palestínskych detí ako ľudských štítov.



Útok na podstatu existencie


Predseda komisie indický sudca Srinivasan Muralidhar vyhlásil, že útoky na deti ohrozujú samotnú budúcnosť palestínskeho národa.


„Útokmi na deti Izrael útočí na samotnú schopnosť palestínskeho ľudu existovať a rozhodovať o svojej budúcnosti,“ povedal.



Tisíce mŕtvych detí


Podľa správy bolo počas prvých dvoch rokov vojny v Pásme Gazy zabitých najmenej 20 179 detí a ďalších 44 143 utrpelo zranenia.


Komisia zároveň upozornila na rastúce násilie izraelských osadníkov voči palestínskym deťom na okupovanom Západnom brehu Jordánu a vyzvala všetky členské štáty OSN vrátane Izraela, aby zabezpečili vyvodenie zodpovednosti za spáchané zločiny.




Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z genocídy páchaním útokov na palestínske deti v Pásme Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: detské obete izraelské útoky Palestínčania Pásmo Gazy
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