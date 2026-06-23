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23. júna 2026
Ficova vláda dostala od Slovákov vysvedčenie. Aké známky získali jednotliví ministri?
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister dopravy SR Minister financií Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Minister práce a sociálnych vecí Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Minister zdravotníctva SR Ministerka hospodárstva SR Ministerka kultúry SR Prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia
Ani jeden z ministrov sa totiž nedostal cez hranicu, ktorá by bola v škole považovaná za dobrý výsledok. Slováci vystavili vysvedčenie ministrom. Ich pôsobenie hodnotili školskou známkou od 1 po 5.
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23.6.2026 (SITA.sk) - Ani jeden z ministrov sa totiž nedostal cez hranicu, ktorá by bola v škole považovaná za dobrý výsledok.
Slováci vystavili vysvedčenie ministrom. Ich pôsobenie hodnotili školskou známkou od 1 po 5. Prieskum agentúry NMS ukázal, že by žiadny z ministrov súčasnej vlády nedostal lepšiu známku ako 3. Celá vláda sa tak pohybuje od dobrej až po nedostatočnú.
Najlepšiu známku respondenti udelili ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi, najhoršie dopadol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka). Agentúra robila prieskum od 3. do 8. júna na vzorke 1 002 respondentov.
Ministrovi Rážovi (nominant Smeru-SD) Slováci udelili známku 3,02. S touto známkou obstál najlepšie zo všetkých ministrov. Druhé najlepšie hodnotenie si vyslúžil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý dostal známku 3,42. Ráž a Tomáš sú súčasne jedinými ministrami, ktorí majú priemer lepší ako 3,5. Za Tomášom nasleduje minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS ) so známkou 3,67 a tesne za ním na štvrtom mieste skončil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) so známkou 3,68.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) si od občanov vyslúžila známku 3,73 a s podobným vysvedčením skončili aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorých Slováci hodnotili známkou 3,74. Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) respondenti ohodnotili známkou 3,77 a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) udelili známku 3,79.
Občania boli kritickí aj v prípade ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorému dali známku 3,91, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), jeho hodnotenie je 3,95, aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý dostal známku 3,98. Na samom konci rebríčka hodnotenia ministrov skončili ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) so známkou 4,01, minister investícií Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) so známkou 4,07 a minister Huliak si vyslúžil známku 4,20.
Analytik z NMS Michal Mislovič skonštatoval, že vysvedčenie, aké vláde po dva a pol roku vládnutia udelili občania, je podpriemerné. Ani jeden z ministrov sa totiž nedostal cez hranicu, ktorá by bola v škole považovaná za dobrý výsledok.
Voliči sa nevedeli zhodnúť najmä v prípade ministra obrany. Kým voliči koaličných strán sú s jeho prácou spokojnejší, u tých opozičných je to naopak. Kaliňákova priemerná známka u koaličných voličov dosiahla 2,36, kým u opozičných voličov si vyslúžil 4,62. Naopak, najväčšiu zhodu majú občania na hodnotení ministra školstva. Voliči koalície dali Druckerovi priemernú známku 3 a opoziční ho oznámkovali na 3,87.
Prieskum zároveň ukázal, že najmenej kritickí sú k ministrom voliči Smeru-SD. Od nich totiž viacerí ministri získali dokonca lepšie hodnotenie, než od voličov strán, ktorých sú nominantmi. Najprísnejšími hodnotiteľmi boli voliči Hnutia Slovensko, hnutia Progresívne Slovensko a Demokratov.
Tieto výsledky tak podľa analytika potvrdzujú, aké hlboké sú rozdiely vo vnímaní vládnych predstaviteľov medzi sympatizantmi rôznych politických táborov. Rozdiely sú viditeľné aj medzi generáciami. Najlepšie známky ministri dostali od ľudí starších ako 62 rokov. Najprísnejší k nim boli mileniáli, teda ľudia od 30 do 45 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda dostala od Slovákov vysvedčenie. Aké známky získali jednotliví ministri? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci vystavili vysvedčenie ministrom. Ich pôsobenie hodnotili školskou známkou od 1 po 5. Prieskum agentúry NMS ukázal, že by žiadny z ministrov súčasnej vlády nedostal lepšiu známku ako 3. Celá vláda sa tak pohybuje od dobrej až po nedostatočnú.
Najlepšiu známku respondenti udelili ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi, najhoršie dopadol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka). Agentúra robila prieskum od 3. do 8. júna na vzorke 1 002 respondentov.
Najlepšie obstál Ráž, najhoršie Huliak
Ministrovi Rážovi (nominant Smeru-SD) Slováci udelili známku 3,02. S touto známkou obstál najlepšie zo všetkých ministrov. Druhé najlepšie hodnotenie si vyslúžil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý dostal známku 3,42. Ráž a Tomáš sú súčasne jedinými ministrami, ktorí majú priemer lepší ako 3,5. Za Tomášom nasleduje minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS ) so známkou 3,67 a tesne za ním na štvrtom mieste skončil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) so známkou 3,68.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) si od občanov vyslúžila známku 3,73 a s podobným vysvedčením skončili aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorých Slováci hodnotili známkou 3,74. Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) respondenti ohodnotili známkou 3,77 a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) udelili známku 3,79.
Šimkovičová, Migaľ a Huliak takmer prepadli
Občania boli kritickí aj v prípade ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorému dali známku 3,91, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), jeho hodnotenie je 3,95, aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý dostal známku 3,98. Na samom konci rebríčka hodnotenia ministrov skončili ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) so známkou 4,01, minister investícií Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) so známkou 4,07 a minister Huliak si vyslúžil známku 4,20.
Analytik z NMS Michal Mislovič skonštatoval, že vysvedčenie, aké vláde po dva a pol roku vládnutia udelili občania, je podpriemerné. Ani jeden z ministrov sa totiž nedostal cez hranicu, ktorá by bola v škole považovaná za dobrý výsledok.
Voliči sa nevedeli zhodnúť najmä v prípade ministra obrany. Kým voliči koaličných strán sú s jeho prácou spokojnejší, u tých opozičných je to naopak. Kaliňákova priemerná známka u koaličných voličov dosiahla 2,36, kým u opozičných voličov si vyslúžil 4,62. Naopak, najväčšiu zhodu majú občania na hodnotení ministra školstva. Voliči koalície dali Druckerovi priemernú známku 3 a opoziční ho oznámkovali na 3,87.
Najprísnejší boli mladší voliči
Prieskum zároveň ukázal, že najmenej kritickí sú k ministrom voliči Smeru-SD. Od nich totiž viacerí ministri získali dokonca lepšie hodnotenie, než od voličov strán, ktorých sú nominantmi. Najprísnejšími hodnotiteľmi boli voliči Hnutia Slovensko, hnutia Progresívne Slovensko a Demokratov.
Tieto výsledky tak podľa analytika potvrdzujú, aké hlboké sú rozdiely vo vnímaní vládnych predstaviteľov medzi sympatizantmi rôznych politických táborov. Rozdiely sú viditeľné aj medzi generáciami. Najlepšie známky ministri dostali od ľudí starších ako 62 rokov. Najprísnejší k nim boli mileniáli, teda ľudia od 30 do 45 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Ficova vláda dostala od Slovákov vysvedčenie. Aké známky získali jednotliví ministri? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister cestovného ruchu a športu SR Minister dopravy SR Minister financií Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Minister práce a sociálnych vecí Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Minister zdravotníctva SR Ministerka hospodárstva SR Ministerka kultúry SR Prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia
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