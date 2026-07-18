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18. júla 2026
Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dostali novú garáž, modernizácia stanice stála takmer 583-tisíc eur
Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo. Ministerstvo vnútra (MV) SR ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo.
Ministerstvo vnútra (MV) SR zmodernizovalo hasičskú stanicu vo Veľkých Kapušanoch. Hasiči v sobotu dostali do užívania novú garáž pre zásahovú techniku, ktorá im skvalitní podmienky pre výkon služby. Modernizácia stála 582 981 eur s DPH. V sobotu o tom informoval rezort vnútra.
Modernizácia zahŕňala okrem výstavby trojgaráže v areáli hasičskej stanice aj vybudovanie nových spevnených plôch, záložného elektrického zdroja a oplotenie pozemku. Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo.
„Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dlhodobo zápasili s nedostatočnými priestormi na garážovanie techniky. Som rád, že sa tento problém podarilo vyriešiť, pretože je to investícia do bezpečnosti celého regiónu a do profesionálov, ktorí každý deň vo dne v noci chránia životy, zdravie aj majetok ľudí. A pri svojej službe neraz riskujú vlastnú bezpečnosť,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Hasičská stanica Veľké Kapušany je jednou z troch hasičských staníc pod Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ďalšie dve sídlia v Michalovciach a Sobranciach.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dostali novú garáž, modernizácia stanice stála takmer 583-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra (MV) SR zmodernizovalo hasičskú stanicu vo Veľkých Kapušanoch. Hasiči v sobotu dostali do užívania novú garáž pre zásahovú techniku, ktorá im skvalitní podmienky pre výkon služby. Modernizácia stála 582 981 eur s DPH. V sobotu o tom informoval rezort vnútra.
Modernizácia zahŕňala okrem výstavby trojgaráže v areáli hasičskej stanice aj vybudovanie nových spevnených plôch, záložného elektrického zdroja a oplotenie pozemku. Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo.
„Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dlhodobo zápasili s nedostatočnými priestormi na garážovanie techniky. Som rád, že sa tento problém podarilo vyriešiť, pretože je to investícia do bezpečnosti celého regiónu a do profesionálov, ktorí každý deň vo dne v noci chránia životy, zdravie aj majetok ľudí. A pri svojej službe neraz riskujú vlastnú bezpečnosť,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Hasičská stanica Veľké Kapušany je jednou z troch hasičských staníc pod Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ďalšie dve sídlia v Michalovciach a Sobranciach.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dostali novú garáž, modernizácia stanice stála takmer 583-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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