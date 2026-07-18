Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kamila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. júla 2026

Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dostali novú garáž, modernizácia stanice stála takmer 583-tisíc eur


Tagy: hasičská stanica Minister vnútra SR Modernizácia

Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo. Ministerstvo vnútra (MV) SR ...



Zdieľať
18.7.2026 (SITA.sk) - Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo.


Ministerstvo vnútra (MV) SR zmodernizovalo hasičskú stanicu vo Veľkých Kapušanoch. Hasiči v sobotu dostali do užívania novú garáž pre zásahovú techniku, ktorá im skvalitní podmienky pre výkon služby. Modernizácia stála 582 981 eur s DPH. V sobotu o tom informoval rezort vnútra.

Modernizácia zahŕňala okrem výstavby trojgaráže v areáli hasičskej stanice aj vybudovanie nových spevnených plôch, záložného elektrického zdroja a oplotenie pozemku. Nová budova zároveň disponuje skladovými priestormi pre hasičské príslušenstvo.

„Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dlhodobo zápasili s nedostatočnými priestormi na garážovanie techniky. Som rád, že sa tento problém podarilo vyriešiť, pretože je to investícia do bezpečnosti celého regiónu a do profesionálov, ktorí každý deň vo dne v noci chránia životy, zdravie aj majetok ľudí. A pri svojej službe neraz riskujú vlastnú bezpečnosť,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Hasičská stanica Veľké Kapušany je jednou z troch hasičských staníc pod Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ďalšie dve sídlia v Michalovciach a Sobranciach.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dostali novú garáž, modernizácia stanice stála takmer 583-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hasičská stanica Minister vnútra SR Modernizácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Maďarský prezident Sulyok nemá na výber. Podpíše zákon o svojom odvolaní
<< predchádzajúci článok
Slovensko poslalo Venezuele zásielku materiálnej humanitárnej pomoci

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 