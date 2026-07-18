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18. júla 2026
Maďarský prezident Sulyok nemá na výber. Podpíše zákon o svojom odvolaní
Tamás Sulyok označil novelu za problematickú, no vyhlásil, že podľa maďarskej ústavy nemá právnu možnosť zabrániť jej nadobudnutiu účinnosti.
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18.7.2026 (SITA.sk) - Tamás Sulyok označil novelu za problematickú, no vyhlásil, že podľa maďarskej ústavy nemá právnu možnosť zabrániť jej nadobudnutiu účinnosti.
Maďarský prezident Tamás Sulyok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie.
Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť.
„Po dôkladnom zvážení svojich právnych možností a svojho svedomia si plním povinnosť podľa základného zákona,“ povedal Sulyok. Dodal, že napriek výhradám nemá možnosť napadnúť prijatú ústavnú zmenu. Sulyok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána.
Schválená novela predstavuje 17. dodatok k maďarskej ústave, označovanej ako základný zákon.
Parlament ju prijal tento týždeň a po podpise prezidenta nadobudne účinnosť v súlade s pravidlami stanovenými ústavou. Maďarský prezident má podľa základného zákona obmedzené právomoci pri kontrole ústavných zmien.
Ak sú splnené zákonné podmienky ich prijatia a neexistuje právny mechanizmus na ich napadnutie, hlavou štátu zostáva ich podpísanie a vyhlásenie.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský prezident Sulyok nemá na výber. Podpíše zákon o svojom odvolaní © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský prezident Tamás Sulyok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie.
Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť.
Povinnosť podľa zákona
„Po dôkladnom zvážení svojich právnych možností a svojho svedomia si plním povinnosť podľa základného zákona,“ povedal Sulyok. Dodal, že napriek výhradám nemá možnosť napadnúť prijatú ústavnú zmenu. Sulyok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána.
Schválená novela predstavuje 17. dodatok k maďarskej ústave, označovanej ako základný zákon.
Základný zákon
Parlament ju prijal tento týždeň a po podpise prezidenta nadobudne účinnosť v súlade s pravidlami stanovenými ústavou. Maďarský prezident má podľa základného zákona obmedzené právomoci pri kontrole ústavných zmien.
Ak sú splnené zákonné podmienky ich prijatia a neexistuje právny mechanizmus na ich napadnutie, hlavou štátu zostáva ich podpísanie a vyhlásenie.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský prezident Sulyok nemá na výber. Podpíše zákon o svojom odvolaní © SITA Všetky práva vyhradené.
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