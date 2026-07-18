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18. júla 2026

Slovensko poslalo Venezuele zásielku materiálnej humanitárnej pomoci


Tagy: Humanitárna pomoc Zemetrasenie

Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila EÚ, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Slovensko poslalo Venezuele, zasiahnutej ničivý zemetrasením, zásielku ...



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venezuela_earthquake__3755 676x380 18.7.2026 (SITA.sk) - Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila EÚ, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska.


Slovensko poslalo Venezuele, zasiahnutej ničivý zemetrasením, zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 500 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR.

„Ministerstvo vnútra SR v úzkej koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ústredím ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vypravilo zásielku s celkovou hmotnosťou takmer osem ton. Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahŕňa technické vybavenie (kalové čerpadlá), ubytovacie kapacity (stany, postele a deky) a hygienické a toaletné potreby. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote 65 525,57 eura pozostáva z 22 kusov stanov v hodnote 29 700 eur poskytnutých ÚEPS OS SR a OZ SR, pričom Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo zvyšný materiál,“ priblížil rezort vnútra.

Rezort doplnil, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie EÚ na kritickú situáciu vo Venezuele, realizovanej prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila EÚ, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Samotná preprava je spolufinancovaná z EÚ, informovalo ministerstvo.



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Zdroj: SITA.sk - Slovensko poslalo Venezuele zásielku materiálnej humanitárnej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Zemetrasenie
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