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24. októbra 2026
Mesto Prešov zmodernizovalo zimný štadión za celkovo približne 2,6 milióna eur – FOTO
Jednou z prvých investícií bola inštalácia multimediálneho systému s centrálnou kockou nad ľadovou plochou, ktorú uviedli do prevádzky pred dvoma rokmi. Mesto Prešov ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Jednou z prvých investícií bola inštalácia multimediálneho systému s centrálnou kockou nad ľadovou plochou, ktorú uviedli do prevádzky pred dvoma rokmi.
Mesto Prešov postupne zmodernizovalo zimný štadión, pričom investície zahŕňali obnovu vzduchotechniky, energetických technológií, zateplenie budovy, novú fasádu aj výmenu mantinelov.
Náklady na jednotlivé etapy rekonštrukcie dosiahli spolu približne 2,6 milióna eur. Samospráva na ne získala príspevky z externých zdrojov vrátane Fondu na podporu športu a Prešovského samosprávneho kraja. Mesto zároveň pripravuje zámer výstavby novej tréningovej hokejovej haly.
Jednou z prvých investícií bola inštalácia multimediálneho systému s centrálnou kockou nad ľadovou plochou, ktorú uviedli do prevádzky pred dvoma rokmi. Súčasťou projektu bola aj moderná časomiera, videoréžia a systém na zobrazovanie športových informácií, štatistík a opakovaných záberov.
Náklady dosiahli takmer 264-tisíc eur s DPH. "Viac ako 138-tisíc eur poskytol Prešovský samosprávny kraj a zvyšok financovalo mesto," informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Prvú etapu rekonštrukcie štadióna mesto ukončilo v roku 2025. Zamerala sa na modernizáciu vzduchotechniky a energetiky a stála približne 900-tisíc eur. Šesťdesiat percent nákladov pokryl príspevok z Fondu na podporu športu, zvyšok uhradila samospráva. Súčasťou obnovy bol systém vetrania a odvlhčovania, ktorý upravuje vnútorné prostredie štadióna, ako aj revitalizácia kotolne. Mesto investovalo aj do úprav šatní a zázemia pre hráčov a trénerov.
Na túto etapu aktuálne nadviazali práce na zateplení, obnove fasády a výmene mantinelov. Náklady dosiahli približne 1,7 milióna eur, pričom mesto získalo z Fondu na podporu športu príspevok vo výške približne milión eur. Projekt zahŕňal termoregulačný nástrek na obvodové steny, obnovu fasády, úpravy bleskozvodov a dokončenie energetických opatrení. Nové mantinely majú spĺňať parametre Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Ďalším plánovaným projektom je výstavba tréningovej hokejovej haly v blízkosti súčasného štadióna. Má rozšíriť kapacity ľadových plôch a vytvoriť viac priestoru na tréningy hokejových klubov a mládeže.
"Potrebu rozšírenia ľadových plôch potvrdzuje aj vysoké vyťaženie súčasného štadióna, ktorý využívajú športové kluby aj verejnosť," skonštatoval Hudák.
Zámer počíta s optimalizáciou spotreby energií v tréningovej hale aj v súčasnom zimnom štadióne a je súčasťou Akčného plánu Prešov 2030 na roky 2026 až 2027. Mesto aj v tomto prípade chce na projekt získať externé zdroje.
Zimný štadión využívajú hokejové kluby, krasokorčuliari, rýchlokorčuliari aj verejnosť. Mesto chce postupnou obnovou zlepšiť technický stav objektu, znížiť jeho energetickú náročnosť a vytvoriť lepšie podmienky na športové aktivity aj verejné korčuľovanie.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Prešov zmodernizovalo zimný štadión za celkovo približne 2,6 milióna eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Prešov postupne zmodernizovalo zimný štadión, pričom investície zahŕňali obnovu vzduchotechniky, energetických technológií, zateplenie budovy, novú fasádu aj výmenu mantinelov.
Náklady na jednotlivé etapy rekonštrukcie dosiahli spolu približne 2,6 milióna eur. Samospráva na ne získala príspevky z externých zdrojov vrátane Fondu na podporu športu a Prešovského samosprávneho kraja. Mesto zároveň pripravuje zámer výstavby novej tréningovej hokejovej haly.
Náklady a financovanie
Jednou z prvých investícií bola inštalácia multimediálneho systému s centrálnou kockou nad ľadovou plochou, ktorú uviedli do prevádzky pred dvoma rokmi. Súčasťou projektu bola aj moderná časomiera, videoréžia a systém na zobrazovanie športových informácií, štatistík a opakovaných záberov.
Náklady dosiahli takmer 264-tisíc eur s DPH. "Viac ako 138-tisíc eur poskytol Prešovský samosprávny kraj a zvyšok financovalo mesto," informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Práce na zateplení, obnove fasády a výmene mantinelov
Prvú etapu rekonštrukcie štadióna mesto ukončilo v roku 2025. Zamerala sa na modernizáciu vzduchotechniky a energetiky a stála približne 900-tisíc eur. Šesťdesiat percent nákladov pokryl príspevok z Fondu na podporu športu, zvyšok uhradila samospráva. Súčasťou obnovy bol systém vetrania a odvlhčovania, ktorý upravuje vnútorné prostredie štadióna, ako aj revitalizácia kotolne. Mesto investovalo aj do úprav šatní a zázemia pre hráčov a trénerov.
Na túto etapu aktuálne nadviazali práce na zateplení, obnove fasády a výmene mantinelov. Náklady dosiahli približne 1,7 milióna eur, pričom mesto získalo z Fondu na podporu športu príspevok vo výške približne milión eur. Projekt zahŕňal termoregulačný nástrek na obvodové steny, obnovu fasády, úpravy bleskozvodov a dokončenie energetických opatrení. Nové mantinely majú spĺňať parametre Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Ďalší plánovaný projekt
Ďalším plánovaným projektom je výstavba tréningovej hokejovej haly v blízkosti súčasného štadióna. Má rozšíriť kapacity ľadových plôch a vytvoriť viac priestoru na tréningy hokejových klubov a mládeže.
"Potrebu rozšírenia ľadových plôch potvrdzuje aj vysoké vyťaženie súčasného štadióna, ktorý využívajú športové kluby aj verejnosť," skonštatoval Hudák.
Zámer počíta s optimalizáciou spotreby energií v tréningovej hale aj v súčasnom zimnom štadióne a je súčasťou Akčného plánu Prešov 2030 na roky 2026 až 2027. Mesto aj v tomto prípade chce na projekt získať externé zdroje.
Zimný štadión využívajú hokejové kluby, krasokorčuliari, rýchlokorčuliari aj verejnosť. Mesto chce postupnou obnovou zlepšiť technický stav objektu, znížiť jeho energetickú náročnosť a vytvoriť lepšie podmienky na športové aktivity aj verejné korčuľovanie.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Prešov zmodernizovalo zimný štadión za celkovo približne 2,6 milióna eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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