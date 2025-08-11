|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto
Z vodnej nádrže Domaša v pondelok vylovili auto. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Z vodnej nádrže Domaša v pondelok vylovili auto. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, vedúcemu vodnej stavby Veľká Domaša dopoludnia starosta obce Kvakovce nahlásil spozorované auto v akumulačnom priestore nádrže, v rekreačnej oblasti Dobrá.
„Na mieste zasahovali zástupcovia Hasičského a záchranného zboru v spolupráci so správcom vodnej stavby. O uvedenej skutočnosti sme informovali aj zástupcov Slovenskej inšpekcie životného prostredia,“ skonštatoval Bocák. Tesne popoludní auto z priestoru nádrže vytiahli na breh vodnej stavby.
„Na hladine nebola vizuálne pozorovaná žiadna ropná, ani olejová škvrna. Aj napriek uvedenému, Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodnej stavby odobral z nádrže vzorky za účelom rozboru vody,“ dodal Bocák.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto © SITA Všetky práva vyhradené.
„Na mieste zasahovali zástupcovia Hasičského a záchranného zboru v spolupráci so správcom vodnej stavby. O uvedenej skutočnosti sme informovali aj zástupcov Slovenskej inšpekcie životného prostredia,“ skonštatoval Bocák. Tesne popoludní auto z priestoru nádrže vytiahli na breh vodnej stavby.
„Na hladine nebola vizuálne pozorovaná žiadna ropná, ani olejová škvrna. Aj napriek uvedenému, Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodnej stavby odobral z nádrže vzorky za účelom rozboru vody,“ dodal Bocák.
Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie
Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie