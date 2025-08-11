Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Z domova

11. augusta 2025

Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto



Z vodnej nádrže Domaša v pondelok vylovili auto. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku



vz6_6152 676x437 11.8.2025 (SITA.sk) - Z vodnej nádrže Domaša v pondelok vylovili auto. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, vedúcemu vodnej stavby Veľká Domaša dopoludnia starosta obce Kvakovce nahlásil spozorované auto v akumulačnom priestore nádrže, v rekreačnej oblasti Dobrá.


Na mieste zasahovali zástupcovia Hasičského a záchranného zboru v spolupráci so správcom vodnej stavby. O uvedenej skutočnosti sme informovali aj zástupcov Slovenskej inšpekcie životného prostredia,“ skonštatoval Bocák. Tesne popoludní auto z priestoru nádrže vytiahli na breh vodnej stavby.

Na hladine nebola vizuálne pozorovaná žiadna ropná, ani olejová škvrna. Aj napriek uvedenému, Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodnej stavby odobral z nádrže vzorky za účelom rozboru vody,“ dodal Bocák.



