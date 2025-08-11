Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zuzana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie


Tagy: Referendum Životné prostredie

Spoločnosť GGES, ktorá plánuje v Skalici vybudovať Centrum ekologického hospodárstva, doručila na ministerstvo ...



Zdieľať
gettyimages 1372720320 676x465 11.8.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť GGES, ktorá plánuje v Skalici vybudovať Centrum ekologického hospodárstva, doručila na ministerstvo životného prostredia kompletnú správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA). Správa je podľa GGES výsledkom niekoľkomesačnej prípravy, obsahuje jedenásť odborných štúdií a posudkov, ktoré spracovali nezávislí odborníci s oprávnením podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.


Hodnotí dopady navrhovaného zariadenia na kvalitu ovzdušia, vodu, pôdu, krajinu, hluk, verejné zdravie či ochranu prírody. Celkový rozsah dokumentácie presahuje 1 500 strán. Ide tak podľa spoločnosti GGES o jeden z najkomplexnejších podkladov svojho druhu, ktoré boli v tejto oblasti v posledných rokoch spracované.

Našou prioritou je zabezpečiť, aby Centrum ekologického hospodárstva v Skalici vzniklo v súlade s najvyššími environmentálnymi štandardmi a rešpektovalo citlivosť lokality. Práve preto sme do procesu posudzovania zapojili špičkových expertov z viacerých oblastí,“ uviedol Ivan Peschl, generálny riaditeľ spoločnosti GGES.

Správa o hodnotení bude verejne dostupná na webovej stránke MŽP SR a bude predmetom ďalšieho prerokovania v rámci procesu EIA, vrátane verejného prerokovania za účasti občanov Skalice, dotknutých orgánov a obcí.


Centrum ekologického hospodárstva v Skalici plánuje postaviť spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Zariadenie má ročne zhodnotiť 135 tisíc komunálnych odpadov. Súčasťou centra bude aj zariadenie na fermentáciu biologicky rozložiteľných odpadov s kapacitou 75 tisíc ton. Proti zámeru prišlo na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Skalici koncom mája protestovať asi dvesto ľudí.

Ľudia v emotívnej diskusii poukazovali na to, že historické mesto Skalica sa roky orientuje na cestovný ruch a vinohradníctvo, spaľovňa by tieto odvetvia mohla ohroziť. Prekážala im obrovská kapacita plánovanej spaľovne, ako aj možné umiestnenie pri Baťovom kanáli.

Nechýbali ani výzvy smerom k primátorke Oľge Luptákovej a poslancom, aby odišli zo svojich pozícií. Mestské zastupiteľstvo v Skalici vyčlenilo v rozpočte čiastku 20 tisíc eur, na konanie referenda o Centre ekologického hospodárstva, samotné referendum ešte poslanci neschvaľovali.




Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Referendum Životné prostredie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto
<< predchádzajúci článok
TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 