|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie
Tagy: Referendum Životné prostredie
Spoločnosť GGES, ktorá plánuje v Skalici vybudovať Centrum ekologického hospodárstva, doručila na ministerstvo ...
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť GGES, ktorá plánuje v Skalici vybudovať Centrum ekologického hospodárstva, doručila na ministerstvo životného prostredia kompletnú správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA). Správa je podľa GGES výsledkom niekoľkomesačnej prípravy, obsahuje jedenásť odborných štúdií a posudkov, ktoré spracovali nezávislí odborníci s oprávnením podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Hodnotí dopady navrhovaného zariadenia na kvalitu ovzdušia, vodu, pôdu, krajinu, hluk, verejné zdravie či ochranu prírody. Celkový rozsah dokumentácie presahuje 1 500 strán. Ide tak podľa spoločnosti GGES o jeden z najkomplexnejších podkladov svojho druhu, ktoré boli v tejto oblasti v posledných rokoch spracované.
„Našou prioritou je zabezpečiť, aby Centrum ekologického hospodárstva v Skalici vzniklo v súlade s najvyššími environmentálnymi štandardmi a rešpektovalo citlivosť lokality. Práve preto sme do procesu posudzovania zapojili špičkových expertov z viacerých oblastí,“ uviedol Ivan Peschl, generálny riaditeľ spoločnosti GGES.
Správa o hodnotení bude verejne dostupná na webovej stránke MŽP SR a bude predmetom ďalšieho prerokovania v rámci procesu EIA, vrátane verejného prerokovania za účasti občanov Skalice, dotknutých orgánov a obcí.
Centrum ekologického hospodárstva v Skalici plánuje postaviť spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Zariadenie má ročne zhodnotiť 135 tisíc komunálnych odpadov. Súčasťou centra bude aj zariadenie na fermentáciu biologicky rozložiteľných odpadov s kapacitou 75 tisíc ton. Proti zámeru prišlo na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Skalici koncom mája protestovať asi dvesto ľudí.
Ľudia v emotívnej diskusii poukazovali na to, že historické mesto Skalica sa roky orientuje na cestovný ruch a vinohradníctvo, spaľovňa by tieto odvetvia mohla ohroziť. Prekážala im obrovská kapacita plánovanej spaľovne, ako aj možné umiestnenie pri Baťovom kanáli.
Nechýbali ani výzvy smerom k primátorke Oľge Luptákovej a poslancom, aby odišli zo svojich pozícií. Mestské zastupiteľstvo v Skalici vyčlenilo v rozpočte čiastku 20 tisíc eur, na konanie referenda o Centre ekologického hospodárstva, samotné referendum ešte poslanci neschvaľovali.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.
Hodnotí dopady navrhovaného zariadenia na kvalitu ovzdušia, vodu, pôdu, krajinu, hluk, verejné zdravie či ochranu prírody. Celkový rozsah dokumentácie presahuje 1 500 strán. Ide tak podľa spoločnosti GGES o jeden z najkomplexnejších podkladov svojho druhu, ktoré boli v tejto oblasti v posledných rokoch spracované.
„Našou prioritou je zabezpečiť, aby Centrum ekologického hospodárstva v Skalici vzniklo v súlade s najvyššími environmentálnymi štandardmi a rešpektovalo citlivosť lokality. Práve preto sme do procesu posudzovania zapojili špičkových expertov z viacerých oblastí,“ uviedol Ivan Peschl, generálny riaditeľ spoločnosti GGES.
Správa o hodnotení bude verejne dostupná na webovej stránke MŽP SR a bude predmetom ďalšieho prerokovania v rámci procesu EIA, vrátane verejného prerokovania za účasti občanov Skalice, dotknutých orgánov a obcí.
Centrum ekologického hospodárstva v Skalici plánuje postaviť spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Zariadenie má ročne zhodnotiť 135 tisíc komunálnych odpadov. Súčasťou centra bude aj zariadenie na fermentáciu biologicky rozložiteľných odpadov s kapacitou 75 tisíc ton. Proti zámeru prišlo na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Skalici koncom mája protestovať asi dvesto ľudí.
Ľudia v emotívnej diskusii poukazovali na to, že historické mesto Skalica sa roky orientuje na cestovný ruch a vinohradníctvo, spaľovňa by tieto odvetvia mohla ohroziť. Prekážala im obrovská kapacita plánovanej spaľovne, ako aj možné umiestnenie pri Baťovom kanáli.
Nechýbali ani výzvy smerom k primátorke Oľge Luptákovej a poslancom, aby odišli zo svojich pozícií. Mestské zastupiteľstvo v Skalici vyčlenilo v rozpočte čiastku 20 tisíc eur, na konanie referenda o Centre ekologického hospodárstva, samotné referendum ešte poslanci neschvaľovali.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť GGES predložila správu o hodnotení vplyvov plánovanej spaľovne odpadov v Skalici na prostredie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Referendum Životné prostredie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto
Hasiči zasahovali pri vodnej nádrži Domaša, z vody vytiahli auto
<< predchádzajúci článok
TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin
TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin